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Dünya

Gazze'de ölü sayısı 1035'e yükseldi

İsrail'in 7 Temmuz'dan bu yana süren bombardımanlarında şu ana kadar bin 35 kişi hayatını kaybetti, 6 binden fazla kişi yaralandı

28 Temmuz 2014 14:20

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik gece boyunca devam eden bombardımanında dört Gazzeli’nin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı bin 35'e yükseldi. İsrail sabah saatlerinde 'ateşe ateş, sükunete sükunetle karşılık vereceğiz' açıklaması yaptı.

Ölenlerden biri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlenen topçu ateşi sırasında hayatını kaybetti. Sağlık bakanlığı, gece boyunca bölgedeki farklı hastanelerde tedavisi süren üç yaralının da yaşamını yitirdiğini aktardı. 

Al Jazeera Türk'ün haberine göre, sabah saatlerinde İsrail ordusunun Cabalya'nın doğusundaki bölgelere topçu bombardımanı gerçekleştirmekte olduğu bildiriliyor. Kassam Tugayları ise İsrail'e havan bombalarıyla karşılık veriyor. 

'Koruyucu Hat' adı altında 7 Temmuz'da Gazze’ye havadan saldırı başlatan İsrail ordusu, 17 Temmuz Perşembe akşamı da karadan saldırıya geçmişti. Genellikle sivil yerleşim birimlerinin hedef alındığı saldırılarda, şu ana kadar bin 35 kişi hayatını kaybetti, 6 binden fazla kişi yaralandı. 

 

'Ateşe ateş, sükunete sükunet'

 

Anadolu Ajansı'na konuşan bir İsrail yetkilisi, "Siyasi düzeyde talimatlar, ateşkese saygı duyulması yönünde. Ancak, sükunete sükunetle, ateşe ateşle karşılık verilecek" dedi.

Yetkili "Roket atıldığında roketle, ateş açıldığında misliyle karşılık verilecek. Hamas, ateşkese uymazsa buna karşılık ateşkese uyulmayacak. Gazze'de tünellere karşı başlattığımız operasyon devam edecek" ifadelerini kullandı.

 

'Müslümanları seferber olmalı'

 

Dünya Müslüman Alimler Birliği ise, tüm dünya halklarını Gazze'ye destek olmaya çağırdı. Birlik Başkanı Yusuf El Karadavi ve Genel Sekreteri Ali Karadaği'nin imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Gazze halkına destek olmanın şer'i bir görev olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "İslam ve Arap dünyasının içinde bulunduğu bu zor şartlarda Gazze halkına destek olmak için tüm Müslümanları seferber olmaya çağırıyoruz" ifadesi kullanıldı.

İsrail güçlerinin, Gazze'deki kardeşlerine destek olmak için Kudüs ve Batı Şeria'da gösteriler düzenleyen halka saldırılarının kınandığı açıklamada, tüm dünyaya Gazze'deki saldırıların acilen durdurulması için çalışma çağrısında bulunuldu.

 

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