Hamas'ın roketini gerekçe gösteren İsrail ateşkesi bitirdi, Gazze'yi vuruyor

Gazze’de bu gece yarısına kadar geçici ateşkes ilan eden İsrail, yeniden bölgeyi vurmaya başladı. İsrail ordusu saldırılarına Hamas'ın roket atmasını gerekçe gösterdi.

İsrail güvenlik kabinesi, Birleşmiş Milletler'in talebi üzerine, geçici ateşkesi pazar gecesi 00.00'a kadar uzatma kararı almıştı. Ancak İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze yakınlarındaki bir askerinin havan topu ile öldürüldüğünü açıkladı. Bu açıklamadan kısa süre sonra da, İsrail'deki füze savunma sisteminin sirenleri çaldı.

Al Jazeera muhabirleri de, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın İsrail'in birkaç bölgesinde roket atıldığını duyurdu. Bu haberlerin ardından İsrail ordusu, Hamas'ın roket saldırılarını gerekçe göstererek saldırılara yeniden başladı. İsrail, Gazze'nin Şecaiyye ve Tüffah bölgelerini vuruyor. Gazze'nin doğusundaki Cebaliye bölgesi de şiddetli bombardıman altında.

İsrail, bombardımanın olduğu bölgelere sağlık ekiplerinin girmesine izin vermiyor. Geçici ateşkes ilan ettikten sonra askerlerinin olduğu bazı bölgelere ambulansların girmesini de engellemişti.

Hamas İsrail'in çekilmesini istiyor

Al Jazeera’ya konuşan Hamas sözcüsü Sami Ebu Zuhri, “İsrail’in askerlerini Gazze’den tamamen çekmesini, yerleşimcilerin geri dönmesini ve yaralıların tahliyesine izin vermeyi içermeyen hiçbir insani ateşkes girişimi kabul edilemez” dedi.

İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistin Halk Direniş Komitesi de talepleri yerlerine getirilene kadar ateşkes yapmayacaklarını belirtti.

Sabah 08.00’de başlayan 12 saatlik ateşkesin bitmesinin ardından Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları İsrail’e füze atışına başlamıştı.

Hamas yönetimi, ateşkes süresince beklenen yardımların Gazze’ye girememesi nedeniyle bölgedeki gruplar arasında fikir ayrılıkları yaşandığını duyurdu.

Al Jazeera'ya konuşan Hamas liderlerinden İsmail Rıdvan, "İsrail kendi amaç ve çıkarlarına uygun olarak tek taraflı ateşkes ilan ediyor. Bunu yaparken nefes alıp, askeri stratejisini yeniden gözden geçiriyor. İsrail şu anda bir çıkmazda ama dünyaya savaşı kendisinin yönettiği imajını vermeye çalışıyor. Ama ipler direnişin elinde" dedi.

İsmail Rıdvan, "İsrail böyle yaparak Hamas'ı zor durumda bırakmaya çalışıyor. İsrail tüm yaptıklarının sonucuna katlanacak. Biz ateşkes önerisini insani amaçlarla kabul ettik. İsrail’in saldırıları genişletmek için bahaneye ihtiyacı yok. Hiç bir gerekçe olmadan kadın ve çocukları öldürmeye devam ediyor. Uluslararası camia bilmelidir ki, İsrail savaş suçu işliyor ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Paris'ten henüz sonuç çıkmadı

Paris'te bir araya gelen Türkiye, Katar, ABD, Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere Dışişleri Bakanları Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanması için yoğun görüşmeleri sürdürse de henüz beklenen sonuç çıkmadı.

Paris’te Gazze’de kalıcı ateşkes anlaşmasına varılması için yoğun çabaları sürdüren Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, yaptığı basın açıklamasında, bölgede kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes olana kadar çaba sarf edeceklerini belirterek, bundan asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Gazze'deki insani durumun giderek kötüleştiğini dile getiren Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan Bayramı yaklaşırken şiddetini arttıran saldırılara karşın bölgede kalıcı ateşkesin sağlanması için Türkiye olarak çabalarımızı daha da arttıracağız. Zaten başından beri bunun için çabalıyorduk. Hatta son birkaç gündür, Sayın Kerry ile konuya ilişkin birçok kez görüş alışverişinde bulunduk, telefonla konuştuk. Bugün hala devam ediyoruz. Aslında ateşkese çok yaklaşmıştık ancak İsrail tarafı son anda reddetti. Hala çok çalışıyoruz. Kalıcı ateşkes sağlanana kadar konunun takipçisiyiz. Türkiye olarak bu iş sonuçlanana kadar uğraşacağız. Tüm müttefiklerimize, tüm taraflara şunu söyleyebilirim ki Türkiye çok çalışıyor. Türkiye, kalıcı ateşkes için çok çalışıyor."

Kaynak: Al Jazeera ve AA