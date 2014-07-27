Türkiye, Gazze'ye ilaç yardımı için İsrail'le anlaştı

Türkiye, Gazze’ye öncelikle ilaç yardımı yapmak için İsrail ile anlaştı. Gıda ve diğer yardımlar için taraflar arasındaki görüşmeler sürecek.

İki ülke arasında Ankara’nın Gazze’ye öncelikle ilaç yardımı yapması için anlaşmaya varıldı. Bölgeye ilaç götürecek uçağın en kısa sürede havalanması bekleniyor. İsrail havalaanının yardım uçakları için kullanılmasına izin verecek.



Yardımlar Tel Aviv'deki AFAD yetkilileri tarafından Gazze'ye ulaştırılacak. Taraflar arasında gıda ve diğer yardımlar için de görüşmeler devam edecek.



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ramazan Bayramı öncesi Gazze'ye yardım için çabaların artacağını söyledi, "Gerekirse İstanbul'dan Gazze’ye bir hava köprüsü kurarak elimizdeki tüm imkanlarımızla acının dinmesine çalışacağız" dedi.



Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması için diplomatik çabalarını sürdüren Davutoğlu konuyla ilgili açıklamasında "Sayın Başbakanımızla bir kez daha istişare ettik. Gerekirse İstanbul'dan Gazze’ye bir hava köprüsü kurarak dahi elimizdeki bütün imkanlarımızla bu acının dinmesine çalışacağız" dedi.



Davutoğlu BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un Gazze’deki geçici ateşkesin 24 saat süreceğini kendisine teyit ettiğini belirterek "Ben Sayın Ban Ki-moon ile bir kez daha görüştüm.

Sayın Ban Ki-moon da BM Genel Sekreteri olarak, bugün Filistin saatiyle 14.00'de başlayan ateşkesin 24 saat süreceği konusunu teyit ettiler ve bu konuda destek vereceklerini ifade ettiler. Bu bizim için önemli bir gelişme, çünkü yarın Filistinli kardeşlerimiz bayramı kutlayacaklar" ifadelerini kullandı.

