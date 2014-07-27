İsrail ateşkesi reddetti, saldırılara devam etti

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'yi yeniden vurmaya başlamasının ardından Hamas, Birleşmiş Milletler'in sunduğu 24 saatlik ateşkes önerisini kabul ettiğini açıkladı. Saldırılarına devam eden İsrail ise ateşkesi reddetti.

Al Jazeera'nin haberine göre, İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarını Gazze'den roket atılmaya devam edilmesi gerekçesiyle bozmuş ve Gazze'nin birçok noktasını aynı anda bombalamaya başlamıştı. Saldırının başlamasının ardından Hamas Birleşmiş Milletler'in 24 saatlik ateşkes önerisini kabul ettiğini açıkladı.

Hamas kabul edilen ateşkesin bugün 14.00 itibariyle başlayacağını duyurdu. İsrail’in sabah saat 10’da başlayan bombalı saldırıları öğlen saatlerinde yavaşlarken öğleden sonra ise yeniden şiddetlendi.

Gazze ile İsrail sınırındaki Filistin yerleşim birimleri füzelerle vuruluyor. Ordu yetkilileri sınır bölgesinde vurduğu evlerde İzzettin Kassam Tugayları üyelerinin olduğunu iddia ediyor.

Hastane yetkilileri ise ölen veya hastaneye kaldırılanların sivil olduğunu söyledi.



Gazze'deki Al Jazeera muhabirine göre, bombalanan evlerin enkazına ambulans veya kurtarma ekipleri hâlâ ulaşamadı. Hareket halindeki araçlar ve siviller bombalar veya keskin nişancılar tarafından vuruluyor. Hastanelerde de ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanıyor.

Gazetecileri saldırı

Tek taraflı ilan ettiği ateşkesi bozarak Gazze'yi yeniden bombalamaya başlayan İsrail ordusu Gazze’de gazetecilerin bulunduğu binadaki Aksa televizyonunun bürosunu roketle vurdu.



İsrail ordusuna bağlı keşif uçakları, Gazze kent merkezinde bulunan Burç El Şuruk adlı binayı hedef aldı.

Keşif uçakları tarafından fırlatılan füze gazetecilerin ofislerinin olduğu söz konusu binada Gazze'den yayın yapan Aksa



Saldırıda ölen veya yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Ölü sayısı 1072'ye yükseldi

Şecaiyye, Tüffah, Zeytun ve Cebaliye bölgelerini ağır bombardıman altına alan İsrail ordusunun saldırılarında 10 Filistinli öldü.

Ölen 13 Filistinli birlikte İsrail'in 7 Temmuz'da başlayan saldırılarında ölenlerin sayısı 1072'ye, yaralananların ise 6 bin 20'ye yükseldi.