Gazze'de 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü': Yüzlerce yaralı

Gazze'de Filistinlilerin "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adını verdikleri gösteriler kapsamında 30 Mart'tan bu yana her cuma düzenledikleri eylemlerin üçüncüsünde, İsrail askerlerinin protestoculara müdahalesi sonucu yüzlerce kişi yaralandı.

İsrail ordusu, bazı göstericilerin sınırdaki tel örgülere molotofkokteyli ve patlayıcı madde attıklarını belirtti. İsrailli askerler, protestoculara karşı gerçek merminin yanı sıra plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, olaylarda yaralanan protestocu sayısını 363 olarak duyurdu. Açıklamada, bu kişiler içinde karnından vurulan bir Gazzeli gazetecinin de olduğu ifade edildi.

15 Mayıs'a kadar sürecek

Filistin'de "Toprak Günü" olarak adlandırılan 30 Mart'ta başlayan gösteriler, İsrail devletinin kuruluş yıldönümünün bir gün sonrasına tekabül eden 15 Mayıs'a kadar sürecek. Filistinliler, 15 Mayıs'ı, İsrail devletinin kurulmasıyla sonuçlanan 1948 savaşı sırasında evlerini terk etmek zorunda kalan ya da sürülen yüz binlerce kişinin anısına "Felaket Günü" olarak kabul ediyor. Gösterilerde, söz konusu Filistinlilerin ve akrabalarının savaşta kaybettikleri evlerine dönme hakları talep ediliyor.

Bölgede 30 Mart'tan bu yana şu ana kadar aralarında bir gazetecinin de bulunduğu 34 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze Sağlık Bakanlığına göre son can kaybı, 28 yaşındaki bir Filistinlinin Perşembe günü Gazze'nin güney bölgesinde İsrail güvenlik güçlerince vurularak öldürülmesiyle yaşandı. Hamas kontrolündeki Bakanlık, bin 236 kişinin de mermi yarasıyla hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

"Sadece gerektiğinde vuruyoruz"

İsrail ordusu, olaylarda hayatını kaybedenler arasında Hamas militanları olduğunu belirtiyor. İsrail ordusundan bir yetkili, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "Sadece gerektiğinde ateş açıyoruz. Çok iyi organize edilmiş talimatlara göre hareket ediyoruz. Dünyada buradan daha hatasız bir yer var mıdır bilmiyorum" dedi.

dpa'nın haberine göre, İsrail'in gösterilerdeki müdahalesinin orantısız ve yasa dışı olduğunu belirten insan hakları örgütleri, bazı protestocuların silahsız olmalarına rağmen öldürüldüğüne dair kanıtlar bulunduğunu ifade ediyor.

Af Örgütü: Aşırı ve ölümcül güç kullanılıyor

Uluslararası Af Örgütü, "İsrailli yetkililerin Gazze'de Filistinlilerce düzenlenen gösterileri bastırmak için aşırı ve ölümcül güç kullandığını" belirtti. Örgüt, İsrail'in "bir an önce" bu tutumuna son vermesi gerektiğini ifade etti.

DW,dpa,AP/CÖ,HS

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