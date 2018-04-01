Jeremy Corbyn'den İsrail'e Gazze tepkisi: Yaşananlar dehşet verici

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, İsrail askerleri tarafından 15 Filistinlinin öldürüldüğü olayların ardından İngiliz hükümetine sesini yükseltmesi çağrısı yaptı. Corbyn, sosyal medya mesajında, "İsrail güçlerinin Gazze'de Filistinin hakları için gösteri yapan sivilleri öldürmesi ve yaralaması dehşet verici" değerlendirmesini yaptı.

1976’da, topraklarına el konmasını protesto eden 6 Filistinlinin İsrail güvenlik güçlerince öldürülmesinin yıl dönümü olan ‘Toprak Günü’nde yaşanan olaylarda en az 17 Filistinli hayatını kaybetti, binin üzerinde kişi de yaralandı.

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İngiliz hükümetine çağrıda bulunan Corbyn, "İngiltere, barış ve adalet getirecek çözümün aciliyeti konusunda sesini duyurmalı" ifadesini kullandı.

İsrail ablukası altındaki

Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında düzenlenen "Filistin Toprak Günü" gösterilerine dün İsrail askerlerinin gerçek mermi ile müdahale etmesi sonucu 15 Filistinli ölmüş, yaklaşık bin 400 Filistinli yaralanmıştı.

Bunun ardından Filistin'de ulusal yas ilan edilmişti.