Gazze'de 30 bin 960 ev vuruldu, 1841 kişi öldü

Uluslararası Gazze’yi İmar Komisyonu’nun İsrail’in saldırılarının 28. gününde verdiği istatistiklere göre, İsrail'in 7 Temmuz'da başlayan Gazze'ye yönelik saldırılarında şimdiye kadar ölen 1841 kişi arasında 410 çocuk, 240 kadın ve 78 yaşlı bulunuyor. Komisyon'a göre, saldırıda yaralanan 9 bin 370 kişiden ise 2 bin 805'i çocuk, 1823'ü kadın, 343'ü ise yaşlılardan oluşuyor.

Al Jazeera Türk’te yer alan habere göre, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarla sivilleri öldürmeye devam eden İsrail 30 bin 960 evi de yıkarak on binlerce Filistinli'yi evsiz bıraktı.

İsrail ordusu evlerin dışında Gazze'nin medeniyetini taşıyan yapıları da hedef alıyor. Saldırılarda hastane, okul, camii ve üniversiteler birçok defa saldırıya uğradı.

Komisyon'un açıkladığı rakamlara göre, saldırıların başlamasından bu yana Gazze'de 13 hastane, 175 okul ve 162 camii hedef alındı. Vurulan camilerden ise 72'si tamamen yıkıldı.

Gazze'de ölenler hakkında her gün istatiksel veriler paylaşılsa da ölenlerin hepsinin bir ismi, hikayesi var. Al Jazeera saldırıların başladığı günden bu yana ölenlerin isimlerini paylaşıyor.

Uluslararası Gazze'yi İmar Komisyonu, 9 Mart 2009’da Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Arap ve İslam dünyasından çeşitli sendika ve derneklerin bir araya gelerek kurdukları bir yardım kuruluşu.

Sloganı ‘Gazze’nin imarı için el ele’. Temel hedefleri Gazze’nin imarı için yardım toplamak ve çalışmalar yapmak.