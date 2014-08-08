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Gazze katliamından sonra tehdit edilip haraç istenen yer Vakko mu?

'Çok tanınmış bir giyim markasının sahibi arkadaşımızı tehdit ettiler'

08 Ağustos 2014 11:41

Musevi cemaati temsilcileri, “Çok tanınmış bir giyim markasının sahibi olan arkadaşımızı tehdit ettiler” dedi. Cemaat temsilcilerin bu sözleri Vakko firmasının sahibi Cem Hakko ismini gündeme getirdi.

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer’in “Museviler: Panikteyiz” başlığıyla yayımlanan yazısında, görüştüğü Musevi cemaati temsilcileri İsrail’in Gazze harekâtının ardından kendilerine yönelik artan tehditlerden çekindiklerini belirti.

Cemaat temsilcileri, “Çok garip şeyler oluyor. Çok tanınmış bir giyim markasının sahibi olan arkadaşımızı tehdit ettiler. ‘Şu parayı vermezsen mağazanın önünde nümayiş yapacağız’ dediler. Bu dönemde yapılan açıklamalardan motive olan fırsatçılar da türedi” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de birçok mağazası bulunan ve önde gelen giyim markalarından biri olan Vakko firmasının sahibi Cem Hakko’nun olduğu iddiaları gündeme geldi. 

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