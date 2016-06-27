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Dünya

Gazprom: Türk Akımı boru hattı için diyaloga açığız

Ulusal Enerji Güvenliği Vakfı Genel Müdür Yardımcısı da ilişkilerin tamamen normalleşmesi gerektiğini söyledi

27 Haziran 2016 22:09

Gazprom Sözcüsü Sergey Kupriyanov, Türk Akımı doğalgaz boru hattının inşası konusunda Ankara ile diyalog kurmaya açık olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e gönderdiği özür mektubu sonrasında Türk-Rus ilişkilerinde muhtemel iyileşme hakkındaki görüşlerini Sputnik'e anlatan Kupriyanov, "Türk Akımı için her zaman olduğu gibi bugün de diyaloga açığız" dedi.

Öte yandan Ulusal Enerji Güvenliği Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Aleksey Grivaç, Türk Akımı müzakerelerinin yeniden başlaması için ikili ilişkilerin tamamen normalleşmesi gerektiğini söyledi.

 

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