Gazlı içeceklerde siroz tehlikesi!

Fransa'da yapılan bir araştırmada, düzenli gazlı içecek tüketmenin alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanmasıyla birlikte siroza yol açtığı ortaya çıktı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, genellikle fazla miktarda alkol tüketimi nedeniyle oluştuğu bilinen siroz hastalığı, son zamanlarda aşırı şeker tüketimine bağlı olarak oldukça yaygın olarak görülüyor.

Bilim insanları, gazlı içeceklerin siroza neden olduğunu ve bu şekilde gelişen siroz hastalığına karşı alınacak tek önlemin beslenme alışkanlıklarını değiştirmek olduğunu belirtti.

Bazı sağlık uzmanları bu tür siroza "Metabolik steatohepatit" diyor. Ancak "alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması" (NASH) bu türden siroz vakaları için yaygın olarak kullanılıyor. Paris Pasteur Enstitüsü'nde Fransız ve ABD'li bilim insanları tarafından 25-26 Haziran'da düzenlenen bir sempozyumda şeker tüketimine bağlı siroz hastalığı mercek altına alındı.

Gittikçe salgına dönüşüyor

Sempozyuma dair çıkan bilimsel bir dergide yayımlanan bir makalede gazlı içeceklerin düzenli olarak tüketilmesi ve siroz hastalığı arasındaki bağ masaya yatırıldı. Boston Üniversitesi'nden Nicola M. McKeown tarafından yönetilen araştırma orta yaşlı 2 bin 643 kişinin katılımıyla düzenlendi. Araştırmanın sonucunda düzenli olarak gazlı ve kafeinli içecek tüketmenin karaciğer yağlanması, diyabet ve kalp hastalıklarıyla bağlantılı olduğu görüldü. Diyabet ve obeziteyle yakından bağlantılı olan karaciğer yağlanması, gittikçe bir salgına dönüşüyor. Dünyada en az 1.46 milyar kişinin obez olduğu düşünülüyor. Sadece ABD'de 6 milyon civarında kişinin alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması eğilimi olduğu ve 600 bin kişinin bu hastalığa yakalandığı belirtiliyor. ABD'lilerin yüzde 30'u ila 50'sinin karaciğerinin aşırı yağlı olduğu kaydediliyor.

Soda çeşmeleri yasaklanmıştı

Fransa'da sağlık sisteminde yapılan modernizasyonlar kapsamında geçtiğimiz nisanda kamusal alanlarda gazlı içeceklere ücretli ya da ücretsiz erişimi sağlayan soda çeşmelerinin kullanımı yasaklandı. Kararda "Şekerli ve yapay tatlandırıcı içecekler içeren ve ücretli ya da ücretsiz self servis imkânı veren soda çeşmelerinin halka açık alanlara yerleştirilmesi yasaktır" ifadesine yer verilmişti.

Fast-food restoranlarda da sıklıkla kullanılan soda çeşmelerine konulan yasağın damar sertliği, şeker hastalığı ve kalp hastalıklarını önlemek için yürürlüğe girdiği açıklandı.