Gaziemir'de radyasyon değeri normalin 7 bin 291 katı çıktı, belediye başkanı isyan etti: Burada halk sağlığı katliamı var!

İzmir’in Çernobili olarak anılan Gaziemir’deki arazide radyasyon cihazı ile ölçüm yapıldı. Alanda normal değerin 7 bin 291 katı radyasyon olduğunu tespit etti. Belediye Başkanı Halil Arda, yaşananları "halk sağlığı katliamı" olarak değerlendirirken, yetkilileri harekete geçmeye çağırdı.

Radyoaktif atıkların gömülü olduğu Gaziemir Emrez Mahallesi’ndeki eski kurşun fabrikasının 70 dönümlük alanında incelemeler yapan Belediye Başkanı Halil Arda, ölçümlerde cihazın üstündeki 832.3µSv/h (mikrosievert/saat) rakamını gösterdi.

Radyasyon ölçüm aletinin gösterdiği 832.3’lük değeri yorumlayan Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden emekli öğretim Üyesi Dr. Enver Yaser Küçükgül, "Kurşun fabrikasının yıkık binalarında yapılan ölçümlerde 832 birime kadar ulaşılmış. Cihaz adeta sınırları zorlamış, 832.3 göstermiş! Yani ölçülen alanda normal değerin 7 bin 291 katı oranında radyasyon var. Yetkisi, sorumluluğu ve vatana halka hizmet borcu olan herkesi göreve davet ediyorum. Bu iş uluslararası kaçakçılık ve organize suçlar kapsamında araştırılacak bir konu olup, Interpol ve uluslararası yargıyı da harekete geçmeye çağırıyorum. Bu miktar yükseldikçe kanser riski de artar, daha fazla radyasyon alınması kanser riskini artırır." diye konuştu.

"Artık yeter, Gaziemirlileri daha fazla zehirlemeyin"

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; yaptıkları ölçüm sonucu ölçüm cihazının gösterdiği rakamlar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Buradaki nükleer atıklar tüm İzmir’i tehdit ediyor. Yetkililer bir an önce harekete geçerek tüm canlıları zehirleyen bu alandaki atıkları temizlemelidir" diye konuştu.

Başkan Arda şunları söyledi: "Bu değerleri gördükten sonra kimsenin sağlığını tehlikeye atmamak adına eylemimizi atık sahasının dışındaki otoparkta sürdürmeye karar verdik. Gördüklerimize halen daha inanamıyorum. Burada bir halk sağlığı katliamı var. Buranın 14 yıldır temizlenmemiş olması tam bir garabettir. Vicdansızlıktır. Artık yeter. Gaziemirlileri daha fazla zehirlemeyin ve bu alanı temizleyin" dedi.

"Interpol ve uluslararası yargıyı göreve çağırıyorum"

Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden emekli öğretim üyesi Dr. Enver Yaser Küçükgül, ölçüm yapılan aletin son yıllarda en çok kullanılan yeni bir cihaz olduğunu, son okunan değerin 832.3 µSv/h olduğunu da belirterek, "Bu oran çok çok yüksek bir değerdir. Bu sonucu yorumlamak için ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmeliklerin söylediklerine bakmalıyız. Güvenli bir radyasyon sınır değeri yoktur. Yetki, sorumluluk ve vatana, halka hizmet borcu olan herkesi göreve davet ediyorum. Bu iş uluslararası kaçakçılık ve organize suçlar kapsamında araştırılacak bir konu olup Interpol ve uluslararası yargıyı da göreve çağırıyorum" diye konuştu.