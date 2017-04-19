Gazi'de 'dur ihtarı'na uymadığı için öldürülen gencin ailesi: Polisler tutuklansın

Gazi Mahallesi'nde 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle polisin ateş açtığı araçta hayatını kaybeden Barış Kerem'in ailesi polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayda hayatını kaybeden Oğuzhan Erkul'un ailesi de cenaze işlemleri için gittikleri Tokat'tan dönüşte suç duyurusu yapacak.

Cumhuriyet'in haberine göre, suç duyurusunda polislerin gözaltına alınıp ifadelerine başvurmaları gerektiği belirtilerek, "Polisler hakkında tutuklama tedbirine başvurulmalı. Olay yerinde keşif yapılmalı, keşfe ve şüpheli ifadelerinde katılımımız sağlanmalıdır. Olayı görebilen tüm kamera kayıtları ve polis telsiz konuşmalarının tespiti sağlanmalıdır” ifadeleri yer aldı.

"Faillerin polis olduğu öldürme olaylarında mağdurlar kaygılı"

İstanbul Sultangazi’de, Gazi Kent Ormanı’nda ehliyetleri olmadığı için kaçan, biri 18, dördü 17 yaşında 5 gencin içinde bulunduğu araç polislerce taranmıştı. Gençlerden ikisi yaşamını yitirirken, biri ağır olmak üzere ikisi yaralanmıştı. Hayatını kaybeden Barış Kerem’in avukatı Meral Hanbayat, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede faillerin polis olduğu öldürme olaylarında cezasızlığın genel bir uygulama haline geldiğini belirterek mağdurların kaygılı olduğunu kaydetti. Hanbayat, henüz polislere gözaltı ve ifade alınma işleminin yapılmadığına değinerek, "Barış Kerem’i öldürerek TCK 81. madde de belirtilen kasten öldürme suçunu işleyen polis memurları hakkında etkin soruşturma yürütülerek kamu davası açılması istemi ve soruşturmaya ilişkin taleplerimiz sunulmuştur" ifadelerini kullandı. Dilekçede araçta olan ve sağ kurtulan Demirhan Erkul ve Birkan Yüksel’in ifadelerine de yer verilerek, “Mağdur Demirhan ve ön koltukta oturan diğer mağdur Birkan camlarını indirip arabanın lambalarını yakmışlardır. Polis memurlarının, ‘Niye durmuyorsun lan’ şeklinde bağırmaları ve sinkaflı küfürler ederek tehditvari davranmaları üzerine henüz 15 yaşını doldurmamış olan Demirhan’ın panikle gaza basması üzerine çok sayıda polis tarafından araç taranmıştır” açıklamaları yer aldı.

Suç duyurusunda yer alan talepler:

-Polisler hakkında tutuklama tedbirine başvurulmalı. Olay yerinde keşif yapılmalı, keşfe ve şüpheli ifadelerinde katılımımız sağlanmalıdır.

-Olayı görebilen tüm kamera kayıtları ve polis telsiz konuşmalarının tespiti sağlanmalıdır.

-Şüpheli polislerin görevlendirme yazıları ile olayla ilgili olarak Emniyet içindeki değerlendirme raporlarının temini sağlanmalıdır.