Gazi Mahallesi'nde öldürülen gençlerden Erkul'un avukatı: Polis öldürme duygusuyla hareket etmiş

İstanbul Sultangazi’de Gazi Kent Ormanı çıkışında polisin 'dur ihtarına uymadı' gerkçesiyle ateş açtığı araçta bulunan 5 gençten 2’si hayatını kaybetti. Polisin ateş açtığı aracı kullanan 15 yaşındaki Demirhan Erkul’un avukatı Oya Aslan, “Öldürme duygusuyla hareket ederek vur emri veren amirle ateş açan polislerin tutuklanmaları gerekiyor” dedi. Olayla ilgilenen avukatlardan Kıvanç Kayaoğlu ise hastaneye giden polislerin aileler üzerinde baskı kurmaya çalıştıklarını iddia etti.

Evrensel’de yer alan habere göre, 2 gencin ölümüne sebep olan olay dün akşam saat 22.00 sularında meydana geldi. Gençlerin arkadaşlarıyla konuşarak bilgi alan avukat Kıvanç Kayaoğlu’nun aktarımına göre olay, arkadaşlarının doğum günü kutlaması için dün akşam saat 19.00 sırasında Sultangazi Kent Ormanına giden Birkan Yüksel, Oğuzhan Erkul, Ramazan Altürk, Barış Kerem ve Demirhan Erkul isimli gençlerin saat 22:00 sıralarında Demirhan Erkul'un kullandığı araç ile ormandan çıktıkları sırada meydana geldi.

Kayaoğlu, “Kent Ormanı çıkışında 9-10 polisin beklediğini gören Demirhan Erkul yavaşlamış. Bu sırada polisler el ederek gençleri durdurmuş. Araçtan inmeden camı açmışlar. Birkaç saniye sonra ehliyeti olmadığı için panikleyen Demirhan Erkul, bir anda gaza basmış. Polis de arkalarından ateş açmış. Demirhan yaralanan arkadaşlarını hastaneye götürdükten sonra Toplum Dispanseri önüne aracı park ederek eve gitmiş” dedi.

Kayaoğlu hastaneye giden polislerin, “Dosyayı siyasi davalara bakan avukatlara vermeyin, çok da sesinizi çıkarmayın” diye aileler üzerinde baskı kurmaya çalıştıkları bilgisini verdi.

“Öldürmeden durdurabilirlerdi”

Aracı kullanan 15 yaşındaki Demirhan Erkul’un avukatı Oya Aslan ise Gazi Kent Ormanı’ndan çıkan gençleri durduran polisin, aracın içine bakıp “Niye durmadınız? İnin aşağı yoksa kafanıza sıkarım” diye tehditkar bir şekilde konuştuğu bilgisini verdi. Aslan, Demirhan Erkul’un kullandığı aracın, ablasının çalıştığı şirkete ait olması ve ehliyeti olmaması sebebiyle panikleyerek gaza bastığını, yaklaşık 4-5 metre ilerledikten sonra polisin araca ateş açtığını söyledi.

Olayın gerçekleştiği yerde kameraların çalışmadığını ancak olay yerinde bulunan zırhlı araçların kameralarından görüntülere erişilebileceğini belirten Aslan, “Vur” emrini veren amirle ateş açan polislerin tespit edilerek tutuklanmaları gerektiğini ifade etti. Ateş açan polislerin “Silahlı kişiler olduğuna dair ihbar vardı. Durdurduğumuz araçtaki şahıslar şüpheli davranınca ateş açtık” diyerek kendilerini savunduklarını hatırlatan Aslan, “Çocukların gittikleri yolun ilerisi karakoldu. Öldürmeden durdurabilirlerdi ancak öldürme duygusuyla hareket etmişler. Tam 45 adet mermi sıkılmış” dedi. Demirhan Erkul’un sırtında 2 kurşun olduğunu söyleyen Aslan, “Demirhan arkadaşlarını hastaneye bıraktıktan sonra eve gelip ailesine durumu anlattıktan sonra bayılıyor. 15 yaşında bir çocuk. Kardeşim dediği 2 arkadaşının öldüğünü bu sabah öğrendi. Psikolojisi oldukça kötü. Olayın sorumluları bir an evvel bulunarak tutuklanmalı” dedi.