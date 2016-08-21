Gaziantep'te turistlere 'tepki': Deniz mi var, park mı var ne yapıyorsunuz burada!

Gaziantep’te bir grup vatandaş, tarihi ve turistik yerleri gezen Güney Koreli 5 turisti, cami avlusunda bir grup ’misyonerlik yapıyorsunuz defolun gidin’ diyerek kovdu. Turistler bu tepki karşısında şaşırırken gruptakiler "Misyonerlik yapıyorsunuz. Müslümanlara yardım vererek Hristiyan yapıyorsunuz. Deniz mi var, park mı var ne yapıyorsunuz burada" diye bağırmaya başladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; kentin tarihi ve turistik yerleri gezen kadınlı erkekli turist grubu Ulucami avlusuna da uğradı. Burada turistlerin İngilizce konuştuğunu duyan birkaç kişi tepki gösterdi. Toplanan grup, turistlerin misyonerlik yaptığını ileri sürerek polisi aradı. Turistler bu tepki karşısında şaşırırken gruptakiler "Misyonerlik yapıyorsunuz. Müslümanlara yardım vererek Hıristiyan yapıyorsunuz. Deniz mi var, park mı var ne yapıyorsunuz burada" diye bağırmaya başladı.

Tepki üzerine cami avlusundan çıkan turist grubunun peşinden gelenlerden sakallı ve takkeli bir kişi parktaki temizlik işçisinin elindeki süpürgeyi alarak saldırmak istedi. Çevreden müdahale eden bazı vatandaşlar bu kişiyi engellerken, Güney Koreli turistler bölgeden uzaklaştı.