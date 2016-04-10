Gaziantep'te Suriyeli gazeteci sokak ortasında ensesinden vuruldu

Daha önce IŞİD belgeseli çeken Suriyeli gazeteci Naji El Jerf'ın öldürüldüğü Gaziantep'te, Suriye'nin Halep kentinden haber geçen Aleppo Today'in muhabiri Muhammed Zahir el Şerkat'ın maskeli kişiler tarafından ensesinden vuruldu.

Hürriyet’in haberine göre, Değirmiçem Mahallesi Dr. Kemal Ahi Caddesi'nde Suriye uyruklu Muhammed Zahir el Şerkat (36), yüzü maskeli şüpheli tarafından tabancayla vuruldu. Şerkat, başından ve elinden yaralandı. 112 Acil Servis ekibince 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan Şerkat tedavi altına alındı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, olay, öğleden sonra Değirmiçem Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye iç savaşının ardından ÖSO saflarına katılan ve uzun süre ülkesinde Ebubekir Tugayı adlı birliğin komutanlığını da yaptığı öğrenilen Mohammad Zahar Alshurgat, 10 ay önce sınırı Gaziantep'e yerleşti. Gaziantep'te gazetecilik yapmaya başlayan Mohammad Zahar Alshurgat, IŞİD aleyhine yayınlar yapan ÖSO yanlısı Halep Today Tv'de çalışmaya başladı. İddiaya göre, yaptığı yayınlar nedeniyle IŞİD tarafından tehdit edilen Mohammad Zahar Alshurgat, bugün saat 13.30 sıralarında Doktor Kemal Ahi Caddesi üzerinde telefonla konuşarak yürürken, peşinden gelen ve maskeli olduğu ileri sürülen bir kişi tarafından tabancayla ensesinden vuruldu. Kanlar içerisinde yere yığılan Mohammad Zahar Alshurgat'ı görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptıktan sonra 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne götürdüğü Suriyeli gazeteci, yoğun bakım ünitesine alındı.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatan polis, görgü tanıklarının bilgisine başvurup bölgedeki mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Silah sesi ile dışarı çıktığını söyleyen vatandaşlar, yerde kafasından vurulmuş kişiyi görünce durumu ekiplerine bildirdiklerini söyledi. Bu arada polis, olay yerine yakın bir işyerinin güvenlik kamerasında cinayet anının görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, telefonla konuşarak yürüyen Alshurgat'ın peşinden gelen genç yaşlardaki bir kişinin ceketinin altından çıkardığı tabancayla kafasının arkasından ateşleyerek koşarak uzaklaştığı görülüyor. Polis, çevredeki vatandaşların verdiği bilgiler ve güvenlik kamerasından eşkalini belirlediği, IŞİD üyesi olduğu tahmin edilen şüphelinin kimliğinin saptanarak yakalanması için çalışma başlattı.

İlk değil

Suriyeli gazeteciler İbrahim Abdulkadir ile Firaz El Hamadi, 30 Ekim'de Şanlıurfa'da birlikte kaldıkları evde boğazları kesilerek öldürülmüş halde bulunmuştu. IŞİD'le ilgili belgesel çeken Suriyeli gazeteci 37 yaşındaki Naji El Jerf, 27 Aralık'ta Gaziantep'te sokak ortasında tabancayla başından vurularak öldürülmüştü. Her iki saldırıyı sonradan IŞİD üstlenmişti.