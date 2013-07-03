T24 LogoT24 Logo
Çevre

Gaziantep'te orman yangını

Gaziantep'te çıkan orman yangınında 2 hektar alan küle döndü. Yangın 3 saatte söndürüldü.

03 Temmuz 2013 17:26

Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde, ilçe çöplüğünde çıktığı önü sürülen yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki tarlalarda bulunan anız ve ormanlık alana sıçradı. Karadan ve havadan yapılan müdahaleyle 3 saatte söndürülen yangında, 20 dönüm arazi ile 2 hektarlık meşe ormanı küle döndü.

Yangın, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Değirmencik Köyü'nde çıktı. İlçe çöplüğünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede bütün çöplerin yanmasına neden olan yangın, rüzgarın etkisiyle tarladaki anıza ve ormanlık alana sıçradı. Ormanlık alandan ve tarlalarından alevler yükseldiğini gören köylüler, itfaiye ve jandarma ekiplerinden yardım istedi. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgede yangına müdahale eden İslahiye Belediye itfaiye ekipleri yetersiz kalınca, Kahramanmaraş ve Kilis ile çevre ilçelerden takviye ekipler gönderildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede bütün alana yayılan yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Hatay'ın Arsuz İlçesi'nde gelen 1 yangın söndürme helikopteri de müdahale etti. Köylüler de kendi imkanlarıyla tarlalarına sıçrayan yangına küreklerle müdahale etti. Ekiplerin 3 saatte kontrol altına alarak söndürdüğü yangında 20 dönümlük arazi ile 2 hektarlık meşe ormanı küle döndü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

ETİKETLER

ormanyangıngaziantehektarmeşeazıkislahiyedeğirmencik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24