Gaziantep'te orman yangını

Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde, ilçe çöplüğünde çıktığı önü sürülen yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki tarlalarda bulunan anız ve ormanlık alana sıçradı. Karadan ve havadan yapılan müdahaleyle 3 saatte söndürülen yangında, 20 dönüm arazi ile 2 hektarlık meşe ormanı küle döndü.

Yangın, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Değirmencik Köyü'nde çıktı. İlçe çöplüğünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede bütün çöplerin yanmasına neden olan yangın, rüzgarın etkisiyle tarladaki anıza ve ormanlık alana sıçradı. Ormanlık alandan ve tarlalarından alevler yükseldiğini gören köylüler, itfaiye ve jandarma ekiplerinden yardım istedi. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgede yangına müdahale eden İslahiye Belediye itfaiye ekipleri yetersiz kalınca, Kahramanmaraş ve Kilis ile çevre ilçelerden takviye ekipler gönderildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede bütün alana yayılan yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Hatay'ın Arsuz İlçesi'nde gelen 1 yangın söndürme helikopteri de müdahale etti. Köylüler de kendi imkanlarıyla tarlalarına sıçrayan yangına küreklerle müdahale etti. Ekiplerin 3 saatte kontrol altına alarak söndürdüğü yangında 20 dönümlük arazi ile 2 hektarlık meşe ormanı küle döndü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.