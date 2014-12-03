Gaziantep'te işçi servisi devrildi

Gaziantep’te, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikaya işçilerini taşıyan servis minibüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki elektrik direğine çarparak devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 işçi öldü, çok sayıda işçi ise yaralandı. Karayolunun ulaşıma kapandığı kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Şoför öldü, 13 işçi yaralandı

Gaziantep’te, fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsünün iddiaya göre aşırı hız nedeniyle devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü 58 yaşındaki Halil Kılıçoğlu öldü, 13 işçi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bölge Trafik Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir PVC fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Halil Kılıçoğlu yönetimindeki 27 S 4535 plakalı servis midibüsü, kontrolden çıktı ve refüjdeki elektrik direğine çarparak devrildi.

Kaza nedeniyle karayolu ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kazada yaralanan 13 işçiyi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren midibüs sürücüsü Kılıçoğlu’nun cesedi ise yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, midibüsün çekiciyle kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.