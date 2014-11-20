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Yaşam

Servis minibüsü 11 yaşında bir öğrenciyi ezdi

Servis aracının ezdiği Tarık Üngür olay yerinde hayatını kaybetti

20 Kasım 2014 22:26

Zeytinburnu'nda bir siteye öğrenci taşıyan servis aracının sürücüsü, başka servisten inen 11 yaşındaki Tarık Üngür'ü ezdi. Kazada, talihsiz çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza saat 16.30 sıralarında Çırpıcı Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, öğrencileri taşıyan servis aracının sürücüsü, site içerisinde öğrencileri bıraktıktan sonra manevra yaptı. Sürücü, bu sırada, başka servisten inen ve aracın arkasından geçmekte olan 11 yaşındaki Tarık Üngür'ü fark etmeyerek ezdi. Talihsiz çocuk olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

 

Aile sinir krizi geçirdi

 

Kazanın ardından olay yerine gelen Üngür ailesi sinir krizleri geçirdi. Bu arada, olaya karışan servis aracının sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak, kaza yerinde ve küçük Tarık'ın cesedi üzerinde inceleme yaptı. Küçük çocuğun çesedi, daha sonra ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayın nasıl meydana geldiğini tespit etmek için site içinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 

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