Gaziantep'deki güçsüzler yurdunda dayak ve cinsel istismar skandalı!

Gaziantep Güçsüzler Yurdu’nda kalan kimsesizlerin şiddet ve tecavüze uğradıkları iddia edildi. Skandalı belediyeye şikâyet eden iki hasta bakıcı, işten çıkartıldıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Durdu Yetkinşekerci ise soruşturma başlatıldığını, yurt müdürünün de görevden alındığını belirtti.

Gaziantep Güçsüzler Yurdu’nda bakıcı olarak çalışan Zeynep Orhan ve A.A., yurtta kalan kimsesizlerin tecavüz, dayak ve kötü muameleye maruz kaldıklarını söyledi. Durumu belediyeye iletmeleri üzerine işten atıldıklarını belirten iki bakıcının iddiasına göre, tecavüze uğrayan hastaların koridora çıkmasına bile izin verilmiyor, giyecek ve gıda yardımlarını personel paylaşıyor. Orhan, “Belediye olayı örtbas ediyor” derken, A.A., “Yaşananları şikâyet ettiğim için belediyenin temizlik birimine verildim” ifadesini kullandı. Belediye Başkan Vekili M.Durdu Yetkinşekerci ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, müdürün görevden alındığını kaydetti.

İlhan Çulha’nın Zaman’daki haberine göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı güçsüzler yurdu büyük bir skandalla karşı karşı. Yurtta bakıcı olarak görev yapan Zeynep Orhan ve A.A., yurtta kalan kimsesizlerin personel tarafından tecavüz, dayak ve kötü muameleye maruz kaldıklarını iddia etti.

Taciz ve tecavüze uğrayan hastaların koridorlara dahi çıkmalarına izin verilmediğini, yardımseverlerin yaptığı giyecek ve gıda yardımlarının hastalara verilmeden personel tarafından paylaşıldığını belirten iki bakıcı, durumu belediyeye iletti. Ancak işten çıkarılarak başka birimlere yerleştirildiler. Hastalara yurtta bulunan hemşire tarafından şiddet uygulandığını belirten Zeynep Orhan, “Belediye olayın üzerini örtbas ediyor. 2 aydır uğraşıyorum ama bir sonuç alamadım.” dedi. Yurt idaresinin de yaşananlara göz yumduğunu savunan Orhan, şöyle konuştu:

“Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Güçsüzler Yurdu’nda işe girdiğim zaman içeride bir odada kapalı 3 kadın hasta gördüm. Koridora dahi çıkmaları yasaktı. Sebebinin ne olduğunu bize söylemiyorlardı. Zamanla hastalarla diyaloğa geçtiğimizde hastalardan bir tanesi başından geçenleri bizle paylaştı. Yurtta bir personel tarafından 4 ay boyunca tecavüze uğramıştı. Belediyeden umudumuz yok. Belediye olayın üzerini örtbas ediyor. 2 aydır uğraşıyorum ama bir sonuç alamadım.”

Hasta bakıcı A.A. da şikâyette bulunduğu için önce temizlik işlerine verildiğini sonra da işten atıldığını ifade etti:

“Yurtta yaşanılanları şikâyet ettiğim için işten çıkarılarak, belediyenin temizlik hizmeti birimine verildim. Sertifikalı hasta bakıcı olmama rağmen temizlik birimine verdiler. Verdikleri tarihi geçmiş yiyecekleri hastalara dağıttım. Bunu idareye yansıttığımız zaman işimizden olduk.”

A.A., yurtta yaşanan tüyler ürperten bir olayı da şöyle anlattı:

“Fidan isminde bir kız vardı. Yurt personeli, kızı eli yara diye idareye götürmüş. Orada cinsel istismarda bulunmuşlar. Kız hamile kalmış. Fidan’ı kolu kırık diye alıp götürdüler. Kıza kürtaj yaptırdılar. Safiye ismindeki başka bir arkadaş da aynı şeyleri yaşadı. O personel, uyuşturucu da kullanıyordu.”

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Durdu Yetkinşekerci ise olay ile ilgili teftiş kurulunca soruşturma başlatıldığını dile getirdi. Yetkinşekerci, yurt müdürünün görevden alındığını belirterek, “Bize gelen şikâyetler doğrultusunda yurt müdürünü aynı gün görevden aldık ve soruşturma başlattık” diye konuştu.