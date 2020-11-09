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Koronavirüs

Gaziantep Valisi'nden vatandaşlara Koronavirüs uyarısı: Dışarıda bir şey yiyip içmeyin

09 Kasım 2020 09:34

Gaziantep Valisi Davut Gül, insanlara zorunlu olmadıkça dışarıda bir şey yenilmemesini ve çekirdek aile dışında kimseyle görüşülmemesi uyarısında bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle, çeşitli önlemlerin alındığı Gaziantep'te yerel yöneticiler insanları uyarmayı devam ediyor. Gaziantep Valisi Davut Gül de sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yeni bir uyarıda bulundu.

Vali Gül, 'Hastalık yayılıyor' yazılı kalabalık bir cadde fotoğrafını; "Günaydın. Zorunlu olmadıkça evinizin dışında bir şey yiyip içmeyin. Çekirdek ailenizin dışında kimseyle görüşmeyin' notuyla paylaştı.

 

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