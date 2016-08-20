Gaziantep Valiliği, 9 aylık Suriyeli bebeğe tecavüz iddiasını doğruladı

Gaziantep'in İslahiye İlçesi’nde çiftlikte çobanlık yapan S.D. günübirlik çalışan Suriyeli ailenin 9 aylık kız bebeğine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Gaziantep Valiliği, iddiayı doğrularken, çobanın tutuklandığını, mağdur ailenin koruma altına alındığı açıkladı.

Olay, Çerçili Mahallesi’nde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve İslahiye’de barınan Suriyeli aile, E. ismindeki 9 aylık kız bebeklerini aynı yerde çobanlık yapan S.D.’ye emanet edip tarlaya çalışmaya gitti. Aile, bir süre sonra geldikleri çadırda bebeğin rahatsızlandığını fark edip İslahiye Devlet Hastanesi’ne götürdü. Bebeğin acil serviste yapılan tedavisinde istismar belirtilerine rastlanılırken, olayla ilgili çalışma yapan jandarma aynı çiftlikte çobanlık yapan S.D.’yi gözaltına aldı. Çobanın daha sonra tutuklandığını duyuran Gaziantep Valiliği, olayla ilgili yaptığı ilk yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İslahiye ilçemizin Çerçili Mahallesi’nde Suriyeli bir ailenin aynı çiftlikte çoban olarak çalışan S.D. adlı şahsa kısa süreliğine emanet ettikleri kız çocuğunun cinsel istismara uğradığını fark etmeleri neticesinde olay İlçe Jandarma Komutanlığımıza intikal ettirilmiştir. Alınan ihbarı değerlendiren güvenlik güçlerimiz tarafından gerçekleştirilen yoğun bir çalışma neticesinde şüpheli S.D. adlı şahıs yakalanmış olup, adli tahkikat devam etmektedir."

Gaziantep Valiliği'nden bu sabah yapılan ikinci açıklamada, dün İslahiye ilçesi Çerçili mahallesinde Suriye vatandaşı bir ailenin kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla İlçe Jandarma Komutanlığına başvuru yaptığı aktarıldı. Başvuru üzerine titiz çalışmalar yürütüldüğü belirtilen açıklamada, "Çiftlikte çoban olarak çalışan şüpheli S.D. adlı şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmış, düzenlenen tahkikat evrakı ile birlikte çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Mağdur aile ve çocuğumuz Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzce koruma altına alınmıştır" dendi.

Aile Bakanı Fatma Kaya:

Vicdanımda büyük bir infial yarattı

Yaşanan olayla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitterdan açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Dün Gaziantep ilimizde Suriyeli misafirimiz olan bir ailenin bebeğine yönelik insanlık dışı istismar vakası yaşanmıştır. Bu iğrenç olay, toplumumuzun tüm fertleri ile birlikte bir anne olarak şahsımın da vicdanında büyük bir infial yaratmıştır." dedi.

Kaya, bebek ve ailesinin devlet koruması altına alındığını ve aileye yönelik psikososyal destek başlatıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yavrumuz ve ailesi, Gaziantep Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü eliyle devletin koruma şemsiyesi altına alınmıştır. Aileye yönelik gerekli psikososyal destek faaliyetleri bakanlığımızca yapılmaktadır. Şahıs yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. İnsanlık dışı bu suçun failinin adalet önünde en kısa sürede en ağır şekilde cezalandırılmasının sonuna kadar takipçisi olacağız."

Şamil Tayyar: Sözün bittiği yerdeyiz

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ise, konuyla ilgili sosyal medyahesabından şunları yazdı:

"Namussuz sapık yakalandı. Sözün bittiği yerdeyiz. İnşallah idam çıkar da idam sehpasında geberir."