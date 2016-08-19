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Gaziantep’te 9 aylık Suriyeli bebeğe tecavüz edildi!

Mülteci aile, tarlada çalıştıkları sırada 9 aylık bebeklerinin tecavüze uğradığı şikâyetiyle emniyete başvurdu

19 Ağustos 2016 23:15

Gaziantep'in Islahiye ilçesinde 9 aylık suriyeli bebeğe tecavüz edildi. 

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberi şöyle:

"İç savaştan kaçarak Antep’in İslahiye ilçesine yerleşen ve burada günü birlik tarım işçisi olarak çalışan ailenin 9 aylık kız bebeğine tecavüz edildiği ileri sürüldü. 

Çalıştıkları tarlada bebeğini korumak için bir çadır kuran Suriyeli anne, bebeğini kontrol etmek için çadıra gittiğinde dehşet manzara ile karşılaştı. 9 aylık kız bebeğinin tecavüze uğradığını anlayan anne İslahiye Devlet Hastanesi’nde gitti. Acil serviste müdahale edilen bebeğe tecavüz edildiği tanısı, doktorlar tarafından konuldu.

Polis ve jandarma 9 aylık bebeğe tecavüz eden zanlının bulunması için çok yönlü soruşturma başlattı"

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