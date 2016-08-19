Gaziantep’te 9 aylık Suriyeli bebeğe tecavüz edildi!

Gaziantep'in Islahiye ilçesinde 9 aylık suriyeli bebeğe tecavüz edildi.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberi şöyle:

"İç savaştan kaçarak Antep’in İslahiye ilçesine yerleşen ve burada günü birlik tarım işçisi olarak çalışan ailenin 9 aylık kız bebeğine tecavüz edildiği ileri sürüldü.

Çalıştıkları tarlada bebeğini korumak için bir çadır kuran Suriyeli anne, bebeğini kontrol etmek için çadıra gittiğinde dehşet manzara ile karşılaştı. 9 aylık kız bebeğinin tecavüze uğradığını anlayan anne İslahiye Devlet Hastanesi’nde gitti. Acil serviste müdahale edilen bebeğe tecavüz edildiği tanısı, doktorlar tarafından konuldu.

Polis ve jandarma 9 aylık bebeğe tecavüz eden zanlının bulunması için çok yönlü soruşturma başlattı"