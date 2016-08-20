Antep'teki 9 aylık bebeğe tecavüz haberlerine yayın yasağı

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak geldikleri Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tarlalarda günübirlik çalışan Suriyeli ailenin 9 aylık bebeğinin tecavüze uğradığına ilişkin ilişkin yazılı ve görsel yayınlara yasak getirildi.

İslahiye Sulh Ceza Hâkimliği, Çercili mahallesindeki çiftlikte günübirlik çalışan Suriyeli R.H. ile A.H. çiftinin 9 aylık kız bebeğine aynı çiftlikte çobanlık yapan S.D.’nin cinsel istismarda bulunduğu iddiasına ilişkin olaya yayın yasağı getirilmesini karar aldı.

9 aylık kız bebek Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından devlet korumasına alınırken, şüpheli S.D. ise çıkarıldığı mahkeme tutuklandı.

Yayın yasağının getirildiği kararda şu ifadelere yer verildi:

"Soruşturmanın olay tarihinde Suriye uyruklu müştekiler R.H. ve A.H.’nın kızları olan, henüz kimliği çıkartılmamış olması nedeniyle müştekilerin beyanlarına göre 9 aylık olduğu anlaşılan mağdur bebeğe yönelik nitelikli cinsel istismar suçunun gerçekleştirdiği iddiasına ilişkin olduğu, yazılı ve görsel basın ile internet medyasında iddia konusu olayla ilgili bir takım bilgilerin yayınlandığı anlaşıldığı, soruşturma dosyasına bahse konu mağdurun bebek yaşta olduğu ve iddiaya konu suçun mağdur bebeğe yönelik nitelikli cinsel istismar olduğu dikkate alındığında talebin mağdur bebeğin saygınlık, onur ve haklarına dokunacak nitelikte olduğu anlaşılmakta mağdur bebeğin, saygınlık, onur ve haklarının korunması ve bahsi geçen haklarının zedelenmesini önlemek için gerekli olduğu kanaatine varılmakla 5237 sayılı CMK’nın 187/3, 5187 Sayılı Yasa’nın 3/2 maddelerince koşulların oluştuğu anlaşıldığından, soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası hakkında yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılmasının yasaklanmasına karar verildi."