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Eğitim

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Özaydın kendini dekan olarak atadı

"Ben anlamam o işlerden, kalkıp da sanat dersine girmem"

Prof. Dr. Arif Özaydın

31 Ocak 2021 07:57

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, kendisini güzel sanatlar fakültesine (GSF) vekâleten dekan olarak atadı.

Cumhuriyet’ten Çağatan Akyol’un haberine göre, Kamu yönetimi bölümünden mezun olan ve ekonomi alanında çalışmalar yapan Prof. Özaydın, “Ben de memnun değilim bu durumdan. Vekâleten idare ediyorum. Ben güzel sanatlar fakültesinin sadece dekanıyım. O işlerden anlamam” dedi.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’ın ataması, 24 Eylül 2020 tarihinde yapıldı. Göreve başladıktan sonra kendisini güzel sanatlar fakültesine vekâleten dekan olarak atayan Prof. Özaydın, dekanlık görevi için üniversitede profesör bulunmadığını savundu. Prof. Özaydın, “Geldiği zaman atanır. Bir doçent var, onu yardımcım yaptım. İşleri o yürütüyor. Ben anlamam o işlerden, kalkıp da sanat dersine girmem”  diye konuştu. Fakültenin kadrosunda bir profesör bulunuyor.

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