Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’ne vekaleten atama yapıldı

Gazi Üniversitesi rektörlüğüne vekaleten Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Üzülmez atandı.
Üniversitenin internet sayfasına konulan duyuruda, "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20 Temmuz 2016 tarihli 73112577-201.01.99-1452 sayılı yazısı gereğince Üniversitemiz Rektörlüğüne Hukuk Fakültesi Öğretim Üyemiz Prof. Dr. İlhan Üzülmez vekaleten atanmıştır" bilgisi paylaşıldı.
15 Temmuz darbe girişimi sonrası Gazi Üniversitesi Rektörü Süleyman Büyükberber, kampüs bahçesinde bileklerine kelepçe takılarak gözaltına alındı.