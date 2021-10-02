Gazi Üniversitesi'nden Prof. Demir, Alp Er Tunga’nın mezarını bulduğunu iddia etti

Hürriyet’e konuşan Prof. Dr. Necati Demir, mezar yerine dair bir detay paylaşmadı ancak şunları söyledi:

“Eski Arap ve Fars kaynaklarında Alp Er Tunga’nın mezarının Buhara’da olduğu geçiyordu. Bölgedeki tarihçi ve araştırmacılardan da destek aldım. Detaylarını önümüzdeki günlerde açıklayacağım.”

Tarihçiler ise Tunga'nın gerçekten yaşayıp yaşamadığının bile henüz somut verilerle tespit edilemediğini ve bu konuda temkinli olmak gerektiğini belirtiyor.