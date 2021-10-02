T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Gazi Üniversitesi'nden Prof. Demir, Alp Er Tunga’nın mezarını bulduğunu iddia etti

Tarihçiler ise Tunga'nın gerçekten yaşayıp yaşamadığının bile henüz somut verilerle tespit edilemediğini ve bu konuda temkinli olmak gerektiğini belirtiyor

02 Ekim 2021 11:00

Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Necati Demir, efsanevi Türk hakanı Alp Er Tunga’nın mezarını bulduğunu iddia etti. Efsanevi bir kimliği olan Alp Er Tunga’nın mezarının nerede olduğu yıllardır araştırılıyor.
 
Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Buhara şehrinde uzun süredir araştırma yapan Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Necati Demir, Alp Er Tunga’nın mezarını bulduğunu iddia etti.
 
Prof. Dr. Demir, keşfini şu ifadelerle duyurdu: 
 
“Türk dünyasına saygı ile duyurumuzdur... Türklüğün ortak atası Alp Er Tunga’nın mezarı Buhara’da tarafımca bulunmuştur. Türk dünyasına selam olsun...”
 
Hürriyet’e konuşan Prof. Dr. Necati Demir, mezar yerine dair bir detay paylaşmadı ancak şunları söyledi: 
 
“Eski Arap ve Fars kaynaklarında Alp Er Tunga’nın mezarının Buhara’da olduğu geçiyordu. Bölgedeki tarihçi ve araştırmacılardan da destek aldım. Detaylarını önümüzdeki günlerde açıklayacağım.”
 
Tarihçiler ise Tunga'nın gerçekten yaşayıp yaşamadığının bile henüz somut verilerle tespit edilemediğini ve bu konuda temkinli olmak gerektiğini belirtiyor.
necati demiralper tunga
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24