Gazi Üniversitesi Hastanesi: Ameliyatlar devam ediyor

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Gazi Hastanesi Başhekimliği, hayati olmayan ameliyat ve uygulamalarda tıbbi malzeme alınmayacağına dönük kurum içindeki yazışmalarla ilgili haberler hakkında açıklama yayınladı. Hayati zorunluluk taşımayan ameliyatların yapılmayacağı, durdurulduğu ve ameliyat yapan doktorlara soruşturma açılacağıyla ilgili haberleri yalanlayan hastane yönetimi, kurum içindeki yazının bilgilendirme amaçlı olduğunu söyledi.

Başhekim Prof. Dr. Ahmet Demircan imzalı Genel Cerrahi Anabilim Dalı’na gönderilen yazıda, “Bu süreçte hayati öneme haiz malzemeler alınacak olup diğer elektif ameliyat, işlem vb. için kullanılacak olan malzemelerin alımı bir süreliğine ertelenecektir” ifadeleri kullanılmıştı.

Hastane yönetiminin konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

”Söz konusu haberlere konu olan yazı, bölümleri bilgilendirme amaçlı olup; son günlerde ilaç, medikal malzeme ve tıbbi cihaz tedarik eden firmaların Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarının çok üzerinde fiyatlar teklif etmeleri üzerine geçmiş ve rutin uygulamalarda olduğu gibi hayati önemi haiz ameliyatların yapılması ve bu çerçevede hayati önem taşıyan malzemelerin alımlarında bir kesinti yapılmaması, diğer işlemler için gerekli olan ihtiyaçların stoklarımızdan karşılanması hususundadır. Hastanemizde halen günde 150’ye yakın ameliyat yapılmaktadır. Haberlere konu edildiği gibi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi faaliyetleri çerçevesinde ameliyatlar dahil sağlık hizmetlerinin sunumunda herhangi bir kesinti söz konusu değildir.”