Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıl dönümünde siyasilerden 10 Kasım mesajları

Siyasiler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk için Anıtkabir’de düzenlenen törende anı defterine "Bizlere emanet ettiğiniz cumhuriyetimizi büyütmeye, kalkındırmaya devam ediyoruz” diye yazdı. Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında da, “İstiklal mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 83’üncü yılında tazimle, rahmetle yâd ediyorum” dedi.

Abdullah Gül: Atatürk’ü vefat yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de sosyal medya hesabı Twitter’dan Atatürk’ü andı, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefat yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum” ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop: Atatürk milletimizin tam bağımsızlık idealini şahsında somut hale getirmiş bir liderdir

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, yayımladığı mesajında, "Atatürk milletimizin tam bağımsızlık idealini şahsında somut hale getirmiş bir liderdir. O ve yol arkadaşları sonraki kuşaklara sadece bir vatan emanet etmekle kalmamış, uğruna can verme kararlılığına sahip olduğumuz milli bir ülkü ve milli bir irade bırakmışlardır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar: Atatürk, dünya tarihinin de en önemli lider ve devlet adamlarından biridir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,10 Kasım dolayısıyla yayımladığı mesajında "Atatürk, kurduğu Cumhuriyetle birlikte ülkemizi ve milletimizi her alanda çağdaş uygarlıklar seviyesinin üzerine çıkarmak için köklü, emsalsiz değişiklikler gerçekleştirmiş, 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir' diyerek akıl ve bilim üzerine inşa ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni asil milletimize miras bırakmıştır" dedi. Akar, yayımladığı mesajında Atatürk'ü rahmetle andığını belirterek "Değerli Silah ve Mesai Arkadaşlarım; İlkeleri ve düşünceleriyle Türk milletinin hafızasında ve yüreğinde yaşayan, Millî Mücadelenin başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 83'üncü yılında rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Asil milletimizin en zor şartlar altında dahi bağımsızlığından vazgeçmeyeceğine inanan, milletimize önderlik ederek 'Ya istiklâl ya ölüm!' ilkesi ile başlattığı millî mücadeleyi zafere taşıyan ve bu zaferi Cumhuriyet ile taçlandıran Atatürk; sadece Türk tarihinin değil, aynı zamanda dünya tarihinin de en önemli lider ve devlet adamlarından biridir" ifadelerini kaydetti.

İçişleri Bakanı Soylu: Hedeflerimizde ve çizdiği yolda ulaştığımız her durak...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da mesajında, "Hedeflerimizde ve çizdiği yolda ulaştığımız her durak, dünya tarihinin bu büyük komutanı devlet adamının manevi hatırasına gönderilmiş bir selam ve yerine getirilmiş bir vasiyettir" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca: Lider olarak hayatını adadığı ve milletimizle inşa ettiği eserler binlerce yıl yaşayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Atatürk aramızdan ayrıldığı zaman 57 yaşındaydı. Bildiğimiz yıllarla bir tutulamayacak bir 57 yıl! Lider olarak hayatını adadığı ve milletimizle inşa ettiği eserler binlerce yıl yaşayacak. O’nu, hatırasına saygı ve rahmetle anıyoruz” diye yazdı.

Karamollaoğlu: Aziz milletimiz Cumhuriyetimize ve tüm kazanımlarına sahip çıkmaya devam edecektir.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da dün paylaştığı mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizden aldığı güçle Türkiye'yi birlik ve beraberlik içinde müreffeh bir ülke olarak muasır medeniyet seviyesine çıkarmak için büyük gayret göstermiş; başarılı hamlelere imza atmıştır. İnanıyorum ki bu başarılarda büyük pay sahibi olan aziz milletimiz, bundan sonra da Cumhuriyetimize ve tüm kazanımlarına sahip çıkmaya devam edecektir. Bu düşüncelerle; vefatının 83. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, rahmet ve şükranla yâd ediyorum” sözlerini kaydetti.

İmamoğlu: Bu ülkenin başına gelmiş en güzel şey, Atatürk

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu; Mustafa Kemal Atatürk’ün, 10 Kasım 1938’de yaşama gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’ndaki odasına çiçek bırakırken, duygularını; "Bu ülkenin başına gelmiş en güzel şey, Atatürk. İnşallah layık olacağız” sözleriyle dile getirdi.

TIKLAYIN - Tarihin matem sayfaları | "Sen ölmezsin Atatürk"

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: Bizlere emanet ettiğiniz cumhuriyetimizi büyütmeye, kalkındırmaya devam ediyoruz

TIKLAYIN - Hayat, 83. defa 9'u 5 geçe durdu; Türkiye, kurucusu Atatürk'ü anıyor