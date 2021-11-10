Tarihin matem sayfaları | "Sen ölmezsin Atatürk"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün üzerinden 83 yıl geçti. Türkiye'de basın tarihinin en hüzünlü manşetleri atıldı.
10 Kasım 2021 00:30
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün üzerinden 83 yıl geçti. 10 Kasım 1938'de Türkiye'de basın tarihinin en hüzünlü manşetleri atıldı.
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Atatürk'ün 10 Kasım sabahı saat 9'u 5 geçe vefatını Anadolu Ajansı (AA) "Müdavi ve müşavir tabiplerinin neşredilen son raporu Atatürk'ün dünyaya gözlerini kapadığını bildirmektedir" şeklinde haberleştirdi.