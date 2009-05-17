Gazetenin 'talihli'yi hastanelik eden hatası

Şoka girip hastanelik oldu

Kılıç'ın üç gün süren milyoner olma mutluluğu, gazetenin yanlışlıkla bir önceki haftanın rakamlarını bastığının anlaşılmasıyla üzüntüye dönüştü.Alınan bilgiye göre, Çerkezköy'ün Kapaklı beldesinde yaşayan Yunus Kılıç (52), 2 Mayıs Cumartesi günü, kahvehanede okuduğu bir gazetede, çekilişte belirlenen rakamlarla 30 Nisan'da oynadığı Süper Loto kuponundaki rakamların aynı olduğunu gördü.Gazetedeki, 7, 8, 13, 20, 32 ve 33 rakamlarını gören Kılıç, Süper Loto'yu tek başına bildiğini düşünerek, 1 milyon 104 bin 352 TL'nin sahibi olduğu inancıyla milyonerlik sevinci yaşamaya başladı.İkramiyeyi kazandığına inanamayan Kılıç'ın bu sevincine arkadaşları ve kahvehanedekiler de ortak oldu. Yunus Kılıç, sevincini paylaştığı ve zor durumda olan arkadaşlarına ikramiyeden pay vereceği yönünde söz verdi.Ailesi İstanbul'da, kendisi ise işi gereği Kapaklı beldesinde oturan Kılıç, daha sonra arkadaşları ile birlikte gittiği evinde, geç saatlere kadar alacağı ikramiyeyi nasıl değerlendireceğini hesapladı.Pazar günü arkadaşlarının tebriklerini kabul eden Yunus Kılıç, bir arkadaşının, gazetenin Süper Loto numaralarını yanlış bastığını, ikramiyeyi kazanan numaraların ise 13, 26, 28, 43, 50 ve 54 olduğunu söylemesi üzerine adet şok geçirdi.Arkadaşları tarafından teselli edilmeye çalışan Kılıç, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.Tedavisinin ardından taburcu edilen ve sakinleştirici ilaçlar kullanan Yunus Kılıç, hala yaşadığı şokun etkisinde olduğunu söyledi.Kılıç, ''Ben bu parayı kazanamadım. Yaşadıklarım aklıma geldikçe hala soğuk terler döküyorum. Neler hissettiğimi, iki haftadan bu yana yaşadığım duyguları tarif etmem imkansız. İkramiyeyi kazanamadığımı herkese nasıl anlatacağım. Parayı kazandığıma ben inanamamıştım. Herkes beni inandırmaya çalışmıştı. Bir sürü insana yardım sözü vermiştim. Şimdi onlar benim yalansöylediğimi, kimseye yardım etmemek için bu yalanı uydurduğumu düşünecekler. Gerçek dostlarım durumu biliyor. Diğerleri ne olacak, ne düşünecekler? Benim bu durumundan sorumlu olan rakamları yanlış basan gazete, bu yanlışlığın bedelini nasıl ödeyecek?'' dedi.