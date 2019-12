'Gazetelere kilit vurulursa, foto muhabirliği yara alır'

Gazetelere kilit vurulduğunda

Bir tür sivil hizmetçi...

Tarihi fotoğraflar, efsane fotoğrafçılar

ABD'nin New York kentinde açılan PDN Fotoğraf Fuarı kapsamında düzenlenen seminerler, fotoğraf dünyasının en önemli isimlerini bir araya getirdi.Seminerlere, VII (Seven) Ajansı üyeleri olan Time dergisinden Chris Morris, Newsweek'ten Ron Haviv, savaş foto muhabiri James Nachtwey, ajansın Çek asıllı foto muhabiri Antonin Kratochvil, John Stenmayer ve ajansın Genel Direktörü Stephan Mayer ile New York Times'tan ayrılarak kendi stüdyosunu kuran Pulitzer ödüllü fotoğrafçı Vincent Laforet ile Life, Vanity Fair ve The New Yorker gibi dergilere çektiği ünlü portreleriyle bilinen Harry Benson, Beyaz Saray'ın yeni ve eski baş foto Muhabirleri Pete Souza, David Kennerly ve Robert McNeely gibi isimler katıldı.Foto muhabirleri, gazete ve dergilerin kağıt baskılarından oluşan geleneksel medyanın yerini internetle birlikte gelişen yeni iletişim kanallarına bıraktığı günümüz medya dünyasında fotoğrafın konumunu ve mesleğin izleyeceği yeni yolu değerlendirdi.Pulitzer Ödülü alan ve Amerikan Fotoğraf Dergisi tarafından ''Fotoğrafta Yüzyılın En Önemli Yüz kişisi'' arasında sayılan Vincent Laforet, ''Gazete matbaalarına 5-10 yıl içinde kilit vurulduğunda foto muhabirliği de ciddi yara alacak deniyor. Fotoğraf dünyanın en önemli hobilerinden biri olmayı sürdürdüğü müddetçe hiçbir zaman ölmez. Ancak, multimedya gibi yeni yöntemlerle kabuk değiştiriyor. 5 yıl sonra gazetelerin web sitelerinde slayt gösterilerini görmeye devam edeceğiz. Ancak bunlar ses ve müzik gibi dosyalarla desteklenecek. Bu yeni düzene ayak uydurmak sadece foto muhabirlerine değil, ajanslara ve gazetelere de düşüyor. Kendini yazılı ve görsel anlamda yenileyemeyen ajanslar, dergiler ve gazetelerin yok olmamaları imkansız'' diye konuştu.Kendisi için düzenlenen özel konferansta oldukça kalabalık bir topluluğa hitap eden ve sahneye ''yaşayan efsane'' olarak çağrılan ünlü savaş muhabiri James Nachwey, foto muhabirinin bir tür sivil hizmetçi olduğuna inandığını söyledi. Dünyanın pek çok çatışma bölgesinde bulunan ve fotoğrafları Time, Life ve Newsweek gibi dergilerde yayınlanan Pulitzer ve World Press Photo'nun da aralarında bulunduğu yüzlerce ödülün sahibi Nahctwey, ''Bizim sağladığımız hizmet bilinçli olmak zorunda ve herkesin dikkatini çekmeli. Çalışmalarımız, açık ve özgür bir toplum için hayati önem taşır nitelikte. Ben kendimi bir şahit olarak görüyorum ve bu fotoğraflar da benim kanıtlarım. Bu fotoğraflar asla unutulmamalı ve insanlık için asla bir daha tekrarlanmamalı'' dedi.Time dergisi foto muhabirlerinden Chris Morris de foto muhabirliği mesleğinin kabuk değiştirdiğini, ses, müzik ve video gibi enstrümanların da internet çağında her geçen gün fotoğrafın bir parçası haline geldiğini vurguladı.20 yıl savaş muhabirliği yaptıktan sonra dünyaca ünlü Time dergisi tarafından ABD Başkanını fotoğraflamak üzere kadrolu olarak işe alınan Morris, 8 yıl boyunca Başkan George Bush'u dergi için fotoğrafladıktan sonra şimdi de yeni Başkan Barack Obama'yı fotoğraflıyor. Morris'in pek çok kitabı da bulunuyor.Fotoğraf dünyasının bir başka efsane ismi olan, foto muhabirliğinde 50. yılını dolduran Harry Benson da pek çoğu tarihi olarak nitelenen fotoğraflarını fuar kapsamında düzenlenen seminerlerde ziyaretçilerle paylaştı. Benson'ın Life, Vanity Fair, People ve The New Yorker gibi dergilere kapak olmuş fotoğrafları arasında The Beatles, Michael Jackson ve Elizabeth Taylor gibi yıldızların, ABD'nin eski başkanlarından Eisenhower ve Kennedy ile Prenses Diana gibi siyasi figürlerin hafızalarda yer etmiş portreleri bulunuyor.VII Fotoğraf Ajansının Genel Direktörü Stephan Mayes de konuşmasında gelişen internet dünyasının VII ve Magnum gibi kooperatif ajanslar ile Reuters ve AP gibi ajansları da gelecek planlamaları üzerinde değişiklik yapmaya ittiğini, tüm ajansların matbaalardan online dünyaya kayan yayıncılık içinde yer kapma yarışına girdiğini kaydetti. 2005 yılında mali sıkıntılar nedeniyle zor günler yaşayan ajansın başına profesyonel yönetici olarak atanan ve VII'ı medya dünyasında önemli bir marka haline getiren Mayes seminerler kapsamında, ''21. Yüzyılda Haberi Yeniden Tanımlamak'' başlıklı bir konuşma yaptı.Konferanslar kapsamında Beyaz Saray'ın eski ve yeni baş foto muhabirleri ile VII ajansının ünlü isimleri Ron Haviv, John Stanmayer ve Antonin Kratochvil gibi isimler de görüşlerini kamuoyu ile paylaştı.Fotoğraf dergisi PDN tarafından düzenlenen PDN Fotoğraf Fuarı, Manhattan'da her yıl yapılan seminerlerle fotoğraf dünyasının önemli isimlerini bir araya getirirken, sektörün pek çok markası da fuarda son teknoloji ürünlerini meraklılarıyla paylaşıyor.