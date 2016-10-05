Gazeteler TMK'dan yargılanan personelini işten çıkarmazsa resmi ilân alamayacak!

Darbe girişiminin ardından ilân edilen KHK’lar kapsamında dün 12 televizyon kanalı ve 11 radyonun kapatılmasının ardından, Basın İlan Kurumu’nun ilân yönetmeliğinde de değişikliğe gidildi. Yeni yönetmelik, gazeteler için önemli bir gelir kaynağı olan Basın İlan Kurumu ilanlarının gazetenin çalışanlarına Terörle Mücadele Kanuunu kapsamında ceza davası açıldığında kesilmesini içeriyor. Buna göre, Basın İlan Kurumu, gazete yönetiminden dava açılan isimlerin işine son vermesini, verilmediği takdirde ilanları keseceğini bildirecek.

​Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği şöyle:

“Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü için tehdit oluşturan süreli yayınlar, resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı açısından değerlendirilecek. ‘Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar’ veya ‘Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet’ iddiasıyla imtiyaz sahibi gerçek veya tüzel kişi temsilcileri, ortakların çoğunluğu ya da varsa tüzel kişi temsilcisi hakkında ceza davası açılan süreli yayınların resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı, dava sonuçlanıncaya kadar durdurulacak. Asgari fikir işçileri kadrosunda yer alanlardan bir ya da birkaçı hakkında da benzer bir dava açıldığında, söz konusu çalışanlar 5 gün içerisinde bu kadrodan çıkarılacak, karara uymayan gazetenin resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı durdurulacak.”

TGS tepki gösterdi

Türkiye Gazeteciler Sendikası, yönetmeliğin iptal edilmesini isteyerek şu açıklamayı yaptı:

"Basın özgürlüğünün bu kadar ayaklar altına alındığı, yazan, laf söyleyen neredeyse her gazeteci hakkında davaların açıldığı bir dönemde böyle bir değişikliğin yapılmasıyla ne hedeflendiği çok açıktır. Birçok muhalif medya kurumunu OHAL KHK’leriyle kapatarak halkın haber alma hakkını gasp eden AKP hükümeti, bu yönetmelik değişikliğiyle kapatılmayan kurumları da ekonomik olarak yıpratarak tüm farklı sesleri susturma amacını taşımaktadır.

Bu değişikliğin temelinde iktidara muhalif olan her gazetenin resmi ilan hakkının gasp edilerek yandaşa aktarılması yatmaktadır. Devletin kaynaklarının tek bir kesime aktarılması medyayı güçlendirmeyecek, basın özgürlüğünü tamamen ortadan kaldıracaktır."