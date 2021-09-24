‘Gazeteciye ters kelepçe’ davası: Sanık polisin duruşmaya katılma zorunluluğu kaldırıldı

Gazeteci Beyza Kural’ı haber takibi sırasında engelleyerek ters kelepçe takıp gözaltına almaya çalışan üç polisin yargılandığı davada hakkında zorla getirme kararı verilen polis Nihat Doğan duruşmaya katılmadı. Mahkeme diğer sanıklardan Yusuf Şanlı’nın da duruşmalara katılma zorunluluğunu kaldırdı. Bir sonraki duruşma 10 Aralık'a ertelendi.

Diken’den Canan Coşkun’un haberine göre, İstanbul 35’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülmeye devam eden duruşmaya gazeteci Kural ve avukatı Meriç Eyüboğlu katıldı. Yargılanan üç sanık polis ise duruşmaya gelmedi. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği temsilcileri ve Türkiye Gazeteciler Sendikası temsilcisi de duruşmayı takip etti.

Duruşma başında hâkim, sanık polis Nihat Doğan’ın Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli olduğunu duyurdu. Sanık Yusuf Şanlı’nın avukatı da müvekkilinin yurt dışında olduğu için duruşmalara katılma zorunluluğunun kaldırılmasını talep etti. Bunun üzerine Kural’ın avukatı Eyüboğlu, Şanlı’nın bu talebiyle ilgili sözlü beyanın yeterli olmayacağını, görevlendirme yazısının getirilmesini istedi.

Taleplerle ilgili görüşü sorulan duruşma savcısı sanık Şanlı’nın talebinin reddedilmesini istedi. Hakim de Doğan’ın ifadesinin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemiyle alınmasına karar verdi. Yurt dışında olan sanık Şanlı’nın duruşmalara katılma zorunluluğunu kaldıran hakim, bir sonraki duruşmanın 10 Aralık saat 10:30’da yapılmasına karar verdi.

Duruşmadan sonra Kural’ın avukatı Eyüboğlu basın mensuplarına açıklama yaptı. Eyüboğlu, şunları söyledi:

“Anayasa Mahkemesi kararında belirtilen hak ihlalleri bu iddianamede yok. İddianamedeki yetersizlikler yargılamada da kendini hissettiriyor. İlk duruşmada hakkında zorla getirme kararı verilen polis bu duruşmada da getirilmedi. Sanıkların avukatı, Beyza’yı ‘Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ diye sürükleyen polis yurt dışında olduğu gerekçesiyle vareste tutulmasını istedi. Savcının bu talebin reddini istemesine rağmen mahkeme gerekçesiz şekilde vareste tutulmasını kabul etti. İddianamedeki yetersizliklerin tartışılması için polislerin duruşmada olması gerekiyor. Biz bu davanın peşini bırakmayacağız.”

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