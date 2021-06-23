Gazeteci Beyza Kural’ı ters kelepçeyle gözaltına alan polisler yeniden yargılanmaya başladı

Anayasa Mahkemesi, YÖK protestosunu takip ederken ters kelepçe takılan bianet eski muhabiri Beyza Kural'a 15 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi. Savcının, "Kovuşturmaya yer yok" kararıyla kurtulan polisler yeniden yargılanmaya başlandı.

Sanık polis Yusuf Şanlı’yı “çalışma hürriyetini ihlal”den yargılamaya başladı. Şanlı, savunmasında, "Basın mensubu olduğunu bilmiyordum(!)..." dedi.

Avukat Meriç Eyüboğlu, "Özensiz bir iddianame var. Sanık kendisini iktidarın yerine koyarak görevini yapan bir gazeteciye müdahale ediyor. Darp raporu var, başından beri 'gazeteciyim' diye tekrarlayan birisine bu muamele nasıl yapılır? Tehdit & darptan da ek savunmaları alınmalıdır.Mahkeme savcısı, soruşturmanın genişletilmesi talebine dair “takdir mahkemenindir” diye konuştu.

Mahkeme Başkanı, tehdit ve darp ile ilgili avukat Meriç Eyüboğlu‘nun ilettiği ek savunma talebini iddianamenin bu hususu kapsamadığı gerekçesiyle reddetti. Dava 24 Eylül’e (10:30) bırakıldı.

TIKLAYIN |AYM'den gazeteciye ters kelepçeye 'ihlal' kararı; polisler yeniden yargılanacak