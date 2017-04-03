Gazetecisi öldürülen gazeteden kapatma kararı

Meksika’nın Juarez kentinde bir gazetecisi öldürülen Norte gazetesi, uyuşturucu kartelleri kaynaklı şiddetin ve gazeteci cinayetlerinin engellenemediği gerekçesiyle kapanma kararı aldı.

Norte'nin direktörü Oscar Cantu, gazetenin kapatılışını okuyucularına gazetenin ön sayfasında ve çevrimiçi olarak yayınlanan “Adios!” başlıklı veda mektubuyla ilan etti. Cantu, gazetenin son baskısında "Öldürme amacıyla düzenlenen saldırıların ve gazetecilere yönelik suçların cezasız kalmasının aleni hale geldiği" eleştirisini yaptı ve "Başka bir gazetecinin daha aynı bedeli ödemesini istemediğini" vurguladı.

Gazetenin muhabiri Miroslava Breach 23 Mart'ta evinin önünde vurularak öldürülmüştü. Norte ve La Jornada gazetelerinde muhabir olarak görev yapan 54 yaşındaki Breach, 20 yıldır uyuşturucu suçları, organize suçlar ve rüşvet konularında araştırma yapıyordu. Breach, son olarak Juarez kartelinin önde gelen isimleri arasındaki çekişmeyle ilgili bir makale kaleme almıştı.

Meksika'da sadece geçen Mart ayında üç gazeteci öldürüldü. Bir gazeteci ise saldırıdan ağır yaralı olarak kurtuldu. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün verilerine göre Meksika, Suriye ve Afganistan'ın ardından gazeteciler için en tehlikeli üçüncü ülke konumunda bulunuyor. Geçen yıl Meksika'da 11 gazeteci öldürülmüştü.

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dpa/AFP,BW/GA