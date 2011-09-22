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Yaşam

Gazetecilikten vekil danışmanlığa

Medya dünyasından, bakan-milletvekili danışmalığına geçen gazeteciler arasına bir yeni isim daha katıldı.

22 Eylül 2011 03:00

T24 - Medya dünyasından, bakan-milletvekili danışmalığına geçen gazeteciler arasına bir yeni isim daha katıldı.
 
Milliyet Gazetesi Parlamento Muhabiri Mansur Çelik, milletvekili danışmanı oldu. Çelik, 1 Ekim'den itibaren CHP Parti Meclisi üyesi ve   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın basın danışmanlığını yapacak.MANSUR ÇELİK KİMDİR?

1969 Yılında Nevşehir'de doğdu, memur çocuğu olduğu için ilk, orta ve lise öğrenimini anadolunun değişik illerinde gördü. Yüksek öğrenimini Ankara'da   Hacettepe Üniversitesi'ınde yaptı. Hacettepe Üniversitesi  Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı'ndan “Fransız Filoloğu” diploması alarak mezun oldu.

Mayıs 1995'te Ulusal Basın Ajansı'nda (UBA)  gece muhabiri olarak Gazeteciliğe başladı.  Aynı yıl geçtiği ANKA Haber Ajansı'nda sırasıyla gece, savunma, polis, yargı muhabirliklerinin ardından 2003'te Parlamento Muhabirliğine başladı.  Kasım 2006'da Milliyet Gazetesi'ne geçti.



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