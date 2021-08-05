Gazetecilikte Kadın Koalisyonu: Türkiye'de temmuz ayında 61 kadın gazeteci şiddete, tehdide veya tacize maruz kaldı

Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ) temmuz ayı raporuna göre, Türkiye'de 61 kadın gazeteci şiddete, tehdide veya tacize maruz kaldı.

Birleşik Krallık merkezli CFWIJ, temmuz ayı basın özgürlüğü raporunu yayımladı. Rapora göre; Türkiye'de 61 kadın gazeteci şiddete, tehdide veya tacize maruz kaldı, 10 kadın gazeteci haber takibi sırasında polisten fiziksel şiddet gördü. Raporda, Türkiye'nin gazetecilere yönelik fiziksel şiddette ikinci sırada yer aldığı belirtildi. Türkiye, Gürcistan ve Belarus, gazetecilere yönelik şiddet, tehdit ve tacizde en çok vaka kaydedilen üç ülke oldu.

Medyada fon tartışması

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, raporda, "Medyada yabancı fon" tartışmasına da yer verildi Gazeteciler Canan Kaya ve Nevşin Mengü'nün, mesleklerini finanse etmek amacıyla kazandıkları uluslararası fonlar gerekçe gösterilerek hedef gösterildiği kaydedildi. Raporda, gazeteci Melis Alphan hakkında verilen beraat kararı savcılığın itirazıyla istinaf mahkemesine taşınmasına da değinildi.