Gazetecilikte Kadın Koalisyonu raporu: Türkiye'de 19 kadın gazeteci şiddet ve tacize maruz kaldı

Gazetecilikte Kadın Koalisyonu’nun (CFWIJ) şubat ayı raporuna göre, Türkiye'de en az 19 kadın gazeteci mesleki faaliyetlerine yönelik şiddet ve tacize maruz kaldı.

CFWIJ, şubat ayında kadın gazetecilere yönelik hak ihlallerini derlediği raporunu yayımladı. Rapora göre; dünyada 33 kadın gazeteci şiddete, tehdide veya tacize maruz kaldı. Türkiye'de ise en az 19 kadın gazeteci, mesleki faaliyetlerine yönelik şiddet ve tacize maruz kaldı. Rapora göre, Türkiye, Kanada ve Azerbaycan en çok vaka kaydedilen üç ülke oldu.

Raporda şu bilgilere yer verildi:

“Türkiye’de en az 19 kadın gazeteci mesleki faaliyetlerine yönelik şiddet ve tacize maruz

kaldı. 16 kadın gazeteci gazetecilik faaliyetleri gerekçe gösterilerek haklarında yöneltilen

suçlamalara yönelik hakim karşısına çıktı. İki kadın gazeteci evlerine düzenlenen polis baskınlarıyla gözaltına alındı. Bir kadın gazeteci onanmış hapis cezası nedeniyle cezaevine gönderildi. Bir kadın gazeteci ise sahada haber takibi yaparken polis tarafından şiddete uğradı. Gazetecinin çekim yapması engellendi.” (ANKA)