Gazetecilikte Kadın Koalisyonu Mart ayı raporu açıklandı: En çok ihlal, Türkiye, Ukrayna ve Rusya’da

Gazetecilikte Kadın Koalisyonu'nun (CFWIJ) mart ayına ilişkin 'basın özgürlüğü' raporuna göre; Türkiye, Ukrayna ve Rusya, kadın gazetecilere yönelik hak ihlallerinin en çok yaşandığı ülkeler oldu. Ukrayna'da iki kadın gazeteci, haber takibi sırasında öldürüldü.

Gazetecilikte Kadın Koalisyonu, mart ayına ilişkin basın özgürlüğü raporunu bugün yayımladı.

Rapora göre; en çok vaka kaydedilen ülkeler Türkiye, Ukrayna ve Rusya oldu. Mart ayında 32 kadın gazeteci şiddet, tehdit ve tacize maruz kaldı. Ukrayna-Rusya savaşını takip eden iki kadın gazeteci öldürüldü. Dünya genelinde sekiz kadın gazeteci sahada haber takibi yaparken gözaltına alındı, dört kadın gazeteci ise sahada haber takibi yaparken saldırıya uğradı.

Raporda şu değerlendirmeler yapıldı:

"9 kadın gazeteci hâkim karşısına çıktı"

"Türkiye’de en az 10 kadın gazeteci, mesleki faaliyetlerine yönelik şiddet ve tacize maruz kaldı.

Türkiye’de 9 kadın gazeteci, gazetecilik faaliyetleri gerekçe gösterilerek kendilerine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hâkim karşısına çıktı. Bir kadın gazeteci sahada haber takibi yaparken meslektaşları tarafından toplumsal cinsiyet ayrımına maruz kaldı.

Gazeteci İzel Sezer'in basın kartı olmadığı gerekçesiyle haber yapması meslektaşları ve polis tarafından engellenirken Sedef Kabaş, Sultan Eylem Keleş, Çiğdem Toker ve Beritan Canözer yargılandı.

CFWIJ olarak, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini de başladığı günden beri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Mart ayında Ukrayna’da sahada çatışmaları takip eden iki kadın gazeteci, Rus askeri güçler tarafından esir alındı. Biri iki hafta esir tutulduktan sonra serbest bırakılırken diğer kadın gazetecinin nerede tutulduğu henüz öğrenilmedi." (ANKA)