Gazetecilik konulu en iyi 20 film

Tacizci rahipleri koruyan bir sistemi deşifre etmeye çalışan bir özel haber ekibini anlatan ‘Spotlight’ En İyi Film dalında Oscar’a uzandı. Gazetecilikle ilgili bir filmin, En İyi Film Oscarı’nı kazanmayalı tam 69 sene olmuştu. En İyi Film Dalında Oscar'ı en son 1947 yılında ‘Centilmenler Anlaşması / Gentleman’s Agreement’ kazanmıştı. Birgün'den Alkan Avcıoğlu' gazetecilik üzerine kurgulanmış filmleri tarayarak, gazetecilik türünde yapılan en iyi 20 filmi derledi.

Gazetecilik filmleri En İyi Film dalında oldukça talihsizler. Türün pek çok iyi örneği çeşitli dallarda Oscar ile ödüllendirilse de En İyi Film ödülünü hep kaybetmiştir. Sinema tarihinin en iyilerinden biri olan ‘Yurttaş Kane’ (Citizen Kane) aday olmasına rağmen ödülü ‘Vadim O Kadar Yeşildi Ki’ye (How Green Was My Valley) kaptırmıştı. Gazetecilik ve medya etiği üzerine çekilmiş en etkileyici filmlerden biri ‘Şebeke’ (Network) 4 Oscar kazanmasına rağmen En İyi Film’i ‘Rocky’e kaybetmişti. Üstelik ‘Rocky’e kaybeden tek gazetecilik filmi o değildi. Türün katıksız başyapıtlarından ‘Başkanın Tüm Adamları’ (All the President’s Men) da 4 Oscar kazanmasına rağmen kaybetmişti.

Roland Joffé’nin unutulmaz filmlerinden 1984 tarihli ‘Ölüm Tarlaları’ (The Killing Fields) En İyi Film’e aday olduğunda ‘Amadeus’ kazanmıştı.

1987 tarihli ‘Haberler’ (Broadcast News) 7 dalda aday olmasına rağmen törenden eli boş dönmüştü. 1994 tarihli ‘Şike’ (Quiz Show) 4 dalda, 1999 tarihli Michael Mann filmi ‘Köstebek’ (The Insider) da En İyi Film dahil 7 dalda aday olmasına rağmen ödül kazanamamıştı.

2005 yılının en iyi filmlerinden biri olan George Clooney yönetimindeki ‘İyi Geceler, İyi Şanslar’ (Good Night, and Good Luck) nedenine hala kimsenin anlam veremediği şekilde ‘Çarpışma’ya (Crash) kaybetmişti.

2008 yılında ise ‘Frost / Nixon’ En İyi Film dalında aday olmuş, ödülü kazanan ‘Milyoner’ (Slumdog Millionaire) olmuştu. 1951 tarihli Billy Wilder klasiği ‘Büyük Karnaval’ (Ace In the Hole), Howard Hawks’ın eskimeyen başyapıtı ‘Cuma Kızı’ (His Girl Friday), 1981 tarihli Syndey Pollack filmi ‘Yanlış Karar’ (Absence of Malice) En İyi Film dalında adaylık kazanamamışlardı.

Oscar Ödülleri bir tarafa, bu filmlerin dışında da sinema tarihinde pek çok önemli gazetecilik filmi var. Richard Brooks’tan 1952 tarihli ‘Deadline - U.S.A’, New York Times’ın perde arkasını izleyiciye sunan belgesel ‘Page One: Inside The New York Times’ ve The New Republic’te uydurma haberlerle kendine bir kariyer inşa eden genç bir gazetecinin gerçek hikayesini anlatan ‘Paramparça’ (Shattered Glass) türün çarpıcı örneklerinden.

Kendisi de başlı başına bir gazetecilik olayı olan ‘Citizenfour’dan Alan J. Pakula’nın paranoya ile yoğrulmuş pesimist filmi ‘Parallax Esrarı’na (The Parallax View) kadar uzanıyor liste. Gelecekte türün unutulmazları arasında kendine yer bulacak olan ‘Spotlight’tan geriye doğru bir dönüp bakınca, bu 20 filmin tür içinde ayrı bir yeri ve önemi olduğu kesin.

En iyi 20 gazetecilik filmi

Cuma Kızı / His Girl Friday(1940)

Yurttaş Kane / Citizen Kane(1941)

Büyük Karnaval / Ace In The Hole(1951)

Deadline / U.S.A.(1952)

Parallax Esrarı / The Parallax View (1974)

Başkanın Tüm Adamları / All the President’s Men (1976)

Şebeke / Network (1976)

Yanlış Karar / Absence of Malice (1981)

Ölüm Tarlaları / The Killing Fields (1984)

Haberler / Broadcast News (1987)

Şike / Quiz Show (1994)

Köstebek / The Insider (1999)

Paramparça / Shattered Glass (2003)

Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004)

İyi Geceler, İyi Şanslar / Good Night, and Good Luck (2005)

Frost / Nixon (2008)

Gonzo: The Life and Work of Dr. Hunter S. Thompson (2008)

Page One: Inside the New York Times (2011)

Citizenfour (2014)

Gece Vurgunu / Nightcrawler (2014)