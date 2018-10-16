Gazetecilik seminerine KHAS ev sahipliği yapacak

İSTANBUL, (DHA)- UĞUR Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nın Kadir Has Üniversitesi (KHAS) ile birlikte kurduğu “um:ag Akademi” yeni dönem seminerlerine başlıyor. Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Asker Kartarı’nın koordinatörlüğünde, deneyimli isimler “um:ag Akademi Gazetecilik ve Yazma Okulları”nda seminer verecek.

Kadir Has Üniversitesi, gazetecilik mesleğini öğrenmek isteyen ve merak edenler için kapsamlı bir seminere ev sahipliği yapacak. Gazetecilik Semineri’nde Altan Öymen, Ali Sirmen, Asker Kartarı, Aykut Küçükkaya, İsmail Saymaz, Merdan Yanardağ, Necdet Doğan, Figen Atalay, Olcay Büyüktaş Akça, Orhan Erinç, Özgür Mumcu, Özlem Yüzak, Ulaş Tosun ve Ümit Aslanbay, gibi önemli isimler gazetecilik dersi verecek. Seminerde, “Haber Araştırma ve Haber Yazma”,“Araştırma Yöntemleri”,“Röportaj ve Yazı Dizisi Teknikleri”, “Uğur Mumcu’nun Gazeteciliği” gibi temel konular ele alınacak.

Katılımcıların yaratma cesareti edinmelerini sağlamak, yaratma sürecini irdelemek, yazma serüveni, içerik, biçim, dil, felsefe, psikoloji boyutlarıyla incelemek amacıyla düzenlenen “Yazma Semineri”nin ana çerçevesini, küreselleşme, insanı dışlayan edebiyat anlayışı, yeni dünya düzeninin dayattığı yabancılaşmaya karşı duran bakış açısı oluşturacak.

Uygulama çalışmaları ile yazılı anlatımı geliştirmek hedeflenirken, edebiyatseverlere edebi metinler üzerinde tartışma olanağı sunulacak. Katılımcılar, düşüncelerini doğru ve etkileyici bir dille yazıya dökmenin yollarını öğrenirken uygulamalı çalışmalarla kendilerini geliştirebilecek. Yazma seminerinde Haydar Ergülen yönetiminde deneyimli edebiyat ustaları ders verecek.

Seminerler, gazeteciliğe ve yazmaya yeni başlayanlardan bu yolda ilerlediğini düşünenlere kadar, konuya ilgi duyan herkese açık olacak. Katılmak isteyenler Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nin web sitesinden ön kayıt yaptırabilecek.

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