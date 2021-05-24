Gazetecilik örgütlerinden Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı açıklaması; "Artık susan herkes suç ortağı"

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in gazeteciler Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı cinayetleri ile ilgili eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ı ve eski MİT’çi Korkut Eken’i işaret etmesinin ardından gazetecilik örgütleri soruşturma başlatılması için çağrıda bulundu.

"Peker’in meşruiyeti veya konumu sessizliği gerektirmez"

RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu "90’lı yılların sümenaltı edilen veya azmettiricileri 30 yıldır görmezden gelinen Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı cinayetlerine dair Sedat Peker’in yaptığı açıklamalar soruşturulmalıdır. Peker’in meşruiyeti veya konumu sessizliği gerektirmez." düşüncesini dile getirdi.

"Biz bu cinayetlerin faillerini hep söyledik"

DİSK Basın İş'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Biz bu cinayetlerin faillerini hep söyledik. Hep katile katil dedik. İpekçi’nin, Mumcu’nun, Göktepe’nin, Adalı’nın, Dink’in, Anter’in katilleri aynı. Şimdi içeriden itiraf geliyor. Artık susan herkes suç ortağıdır." denildi.

"Tuğla çekilsin, duvar yıkılsın!"

Türkiye Gazeteciler Sendikası, "Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı cinayetlerine dair iddiaların soruşturulmasını istiyoruz. Şüphelilerin yargılanmasını talep ediyoruz. Savcıları göreve çağırıyoruz. Tuğla çekilsin, duvar yıkılsın!" ifadesini kullandı.

Sedat Peker ne demişti?

Peker 1993'te evinin önünde bombalı saldırı ile ölen gazeteci Uğur Mumcu ve 1996 Lefkoşa'da öldürülen gazeteci Kutlu Adalı cinayetlerine ilişkin olarak da eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve eski MİT'çi Korkut Eken'i işaret etti.

Uğur Mumcu cinayetine yönelik, "Uğur Mumcu şehit ediliyor, yanına ilk gelen kim; katil en önce gelir, Mehmet Ağar" diyen Peker, Adalı cinayeti için de kendisine gelindiğini ve kardeşi Atilla Peker'i önerdiğini iddia etti. Peker, “Biz o zaman Mehmet Ağar, Korkut Eken hep beraberiz... Genciz, vatanseveriz.. Bana genelde iş adamlarını yönlendiriyorlar, faili meçhullerden ziyade. Onları da anlatacağım. Bana dedi ki, "Kıbrıs'ta bir adam var, Kıbrıs'ı Rumlara satmak istiyor." İki profesyonel dedi... Dedim sana öz kardeşimi vereceğim, Atilla Peker'i. Uzmandır, sokaklarda yetişmiştir. Biletlerden bakabilirler. Yüce Allah o insanın kanını bize nasip etmedi. Aradan zaman geçti, döndüler üç dört gün sonra. Denk gelinemedi. Korkut abiyle konuştuk. Dedi sonra gideceğiz. Onlara bağlı başka bir ekip öldürmüş. Karşılaştık Korkut abiyle, "Halloldu o iş" dedi” aktarımını yaptı.

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