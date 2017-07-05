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Politika

Gazetecilik mezunları ‘Silivri ne tarafta?’ diye sormuştu: Üniversite yönetimi soruşturma açtı

Öğrenciler, üniversite yönetimi tarafından aranarak, savunma vermeleri için üniversiteye gelmeleri istendi

05 Temmuz 2017 13:02

Akdeniz Üniversitesi mezuniyet töreninde kortej geçişi sırasında “Silivri ne tarafta? Mezun olduk da” yazılı pankartı taşıyan Gazetecilik Bölümü öğrencilerine üniversite yönetimi tarafından soruşturma açıldı.

Akdeniz Üniversitesi’nin mezuniyet töreni sırasında OHAL’le birlikte artan hak ihlallerine ve gazeteci tutuklamalarına dikkat çekmek için pankart açan öğrenciler soruşturmalık oldu.

Mezuniyet töreninin üzerinden bir ay geçmesi ardından “Silivri ne tarafta mezun olduk da”, “Yüksek lisansa alacak mısınız yoksa polis mi çağıralım”, “AA’ya göre bile mezunuz”, “Açlık grevinde 93. Gün Nuriye Gülmen ve Semih Özakça yalnız değildir” ve “Ahmet Şık Burada” yazılı pankartları taşıyan öğrencilere üniversite yönetimi tarafından soruşturma açıldı.

Dihaber’de yer alan habere göre öğrenciler üniversite yönetimi tarafından aranarak, savunma vermeleri için üniversiteye gelmeleri istendi.

 

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