-GAZETECİLERLE İLGİLİ DAVALAR İÇİN KANUN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK LONDRA (A.A) - 08.11.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Bunlar (gazetecilerle ilgili davalar) tabii bizi de kaygılandırıyor, bununla ilgili görüşlerimi Türkiye'de açıklamıştım ve Adalet Bakanımızla da bunları paylaştım. Bir kanun değişikliği yoluna gidilecek" dedi. Gül, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Chatham House'da, "21. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Uluslararası Sistem, Avrupa ve Türkiye" konulu konferans verdi. Konferansı, Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül ve oğlu Emre Gül'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi dinledi. Konuşmasının ardından soruları da yanıtlayan Gül, BBC muhabirinin "Türkiye'de hapishanelerde gazeteciler olduğuna" ilişkin soru üzerine, "Türkiye'de son günlerde söylediğiniz gibi maalesef bazı gazetecilerle ilgili bazı davalar açıldı. Bunlar tabii bizi de kaygılandırıyor, bununla ilgili görüşlerimi Türkiye'de açıklamıştım ve Adalet Bakanımızla da bunları paylaştım. Bir kanun değişikliği yoluna gidilecek" diye konuştu. Türkiye'nin çok köklü reformlar yaptığını belirten Gül, şöyle devam etti: "Ama biz mükemmel bir haldeyiz demiyorum. Bizim de bazı noksanlıklarımız var. Daha yapacak işlerimiz var açıkçası. Bunu bir özgüven içerisinde söylerim. Daha yapacak işlerimiz var, daha alacağımız mesafeler var. Ama Türkiye çok büyük bir mesafe aldı. Bunu da ihmal etmememiz gerekiyor. Türkiye'de son günlerde söylediğiniz gibi maalesef bazı gazetecilerle ilgili bazı davalar açıldı. Bunlar tabii bizi de kaygılandırıyor, bununla ilgili görüşlerimi Türkiye'de açıklamıştım ve Adalet Bakanımızla da bunları paylaştım. Bir kanun değişikliği yoluna gidilecek. Karşılaştığımız bu sıkıntılar herhangi bir ifade özgürlüğü, herhangi bir fikrin beyanı, herhangi bir şekilde en ekstrem düşüncelerinizi, aykırı düşüncelerinizi yazma ya da ifade etmeyle ilgili değil. Bugün Türkiye'de herkes ne düşündüğünü, en aykırı fikir olabilir, benim hiç hoşlanmadığım bir konu olabilir, bunları açıkça yazabilir, anlatabilir, bunlarla ilgili konuşma yapabilir, konferanslar yapılabilir." İfade özgürlüğü konusunda Türkiye'nin herhangi bir AB ülkesinden farklı olmadığını belirten Gül, "Bahsettiğiniz gazetecilerle ilgili konu, bugünlerde devam eden bazı mahkemelerin safahatında gizli kalması gereken bazı dokümanların açıklanmasıyla ilgili, o dokümanlar açıklanacak ama mahkeme safahatının belirli bir sürecinde o dokümanların mahkemede kalması gerekiyor. Onlara erken ulaşılıp, erken açıklanmasıyla ilgili karşılaşılan problem var. Bu da tabii ki bizi rahatsız ediyor. İnanıyorum ki, bu konuyla ilgili bazı yasal düzenlemeleri yakında yapacağız" diye konuştu. -İSRAİL İLE İLİŞKİLER- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerde bugünkü durumun Türkiye'nin kararı ve arzusuyla olmadığını söyledi. Bu noktaya uluslararası sularda bir insani yardım konvoyuna İsrail ordusunun saldırması ve orada 9 kişiyi öldürmesiyle gelindiğini anlatan Gül, "Bu da tabii ki uluslararası hukukun bir meselesidir. Uluslararası hukuka göre yapılması gereken şeyler vardır. İsrail hükümeti tabii ki bunu değerlendirecektir. Eğer Türkiye ile olan ilişkilerine, geçmişte Türkiye'nin İsrail'e verdiği öneme bir değer biçiyorsa gereğini yapacaktır. Bu gereğini yapmak herhangi bir şekilde taviz vermek değil, hukukun gereğini yapmaktan bahsediyorum. İlişkilerimizin geleceği doğrusu tamamen İsrail'in tavrına bağlı" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin kurulduğu günden bu yana İsrail'i bölgede tanıyan tek Müslüman ülke olduğunu vurgulayan Gül, Türkiye'nin barış sürecine olumlu yönde katkı yaptığını söyledi. "Bazıları şunu söyleyebilirler, eskiden Türkiye ile İsrail'in arası böyle değildi, mevcut hükümet bu işlere sebep oldu. Bunların hiçbiri geçerli değil" diyen Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerek ben gerek Sayın Başbakan Erdoğan, bakanlar, çok sık İsrail'e gidip geldiler. Türk-İsrail ilişkilerinin gelişmesine çok katkı verdiler. Ben Cumhurbaşkanı olduktan sonra İsrail Cumhurbaşkanı ve Filistin Devlet Başkanını Ankara'ya davet edip TBMM'de konuşma yapmaları fırsatını verdim. İsrail Cumhurbaşkanı acaba herhangi bir Müslüman ülkenin parlamentosunda konuşma yapabilir mi, Türkiye'den başka? Yapmış mıdır? Bundan sonra yapabilir mi?" Cumhurbaşkanı Gül, konuşma yaptığı Chatham House'un "Yılın Devlet Adamı" ödülünü yarın akşam düzenlenecek törenle alacak. Gül'e ödülünü, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth verecek. 90 yıllık tarihe sahip düşünce kuruluşu, 2005 yılından bu yana her yıl, uluslararası ilişkilere katkısından dolayı bir siyasi ya da sivil toplum liderine ödül veriyor.