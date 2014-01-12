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Kültür-Sanat

Gazetecilerin haber anıları kitap oldu

Gazetecilerin meslek hayatlarında yaşadıkları zorlu mücadeleleri ve anıları "Unutulur Gibi Değildi" adlı kitapta bir araya geldi

12 Ocak 2014 15:44

Gazetecilerin haber peşinde koşarken yaşadıkları anılar bir kitapta toplandı.  Hayatını kaybeden gazetecilerin anısına, Ümraniye Belediyesi'nin öncülüğünde bastırılan “Unutulur Gibi Değildi” isimli kitap 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler gününe yetiştirildi. 140 gazetecinin birbirinden ilginç haber anısının yer aldığı kitabın tanıtımı Şişli Grand Cevahir Hotel’de yapıldı. Gecede, gazetecilerin meslek hayatlarında yaşadıkları zorlu mücadeleleri konulu slayt gösterisi de sunuldu.

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “ 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlamayı gelenekselleştireceğiz. Geçen sene gazeteci arkadaşlarımız ile bir araya gelip haber peşinde koşarken yaşadıkları zor anlarını anlatan bir fotoğraf sergimiz olmuştu. Bu senede 140 gazetecinin unutamadıkları anılarını ‘Unutulur Gibi Değildi’ adlı kitapta topladık" dedi. Kitapta hiç bir ayrım yapmadan herkesin anısına  yer verildiğini belirten Başkan Can, bu kitabı her yıl 10 Ocak'ta yenisini yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

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