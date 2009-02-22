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Gazetecilerin grevine meşaleli destek

ATV, Sabah grubu çalışanlarının sürdürdüğü greve destek amacıyla Beyoğlu'nda meşaleli yürüyüş yapıldı.

22 Şubat 2009 02:00

ATV, Sabah ve dergi grubunun içinde bulunduğu Turkuvaz Medya Grubu çalışanlarının sürdürdüğü greve destek amacıyla Beyoğlu'nda meşaleli yürüyüş yapıldı. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) tarafından düzenlenen yürüyüş, Taksim Tramvay Durağı'ndan başladı. 

ATV ve Sabah'ta grevci 10 gazeteci işten atıldı

Grup, ellerinde meşale ve "Grev" yazılı dövizlerle İstiklal Caddesi üzerinden Galatasaray Meydanı'na kadar çeşitli sloganlar atarak yürüdü. Yürüyüş sırasında gruptakiler tarafından vatandaşlara "Grev Gazetesi" dağıtıldı.

Galatasaray Meydanı'nda grevdekiler adına basın açıklaması yapan Uğur Güç, yaklaşık 2 yıl önce Anayasal haklarını kullanarak sendikalı olmaya karar verdiklerini ifade ederek, bazı arkadaşlarının işini kaybetmesi pahasına çoğunluğun sağlanmasıyla Turkuvaz iş yerinde TGS'nin toplu sözleşme yetkisini aldığını belirtti.

Güç, "Bu süreç içinde, kullandırtmadığı yasal haklarımızı bize rüşvet olarak öneren ve bizleri işten kovmakla tehdit eden işveren, her türlü hukuksuzluğu yaptı" dedi.

Toplu sözleşme görüşmeleri sırasında işverenin görüşme önerilerini ve uzlaşmayı reddederek kendilerine grevden başka seçenek bırakmadığını vurgulayan Güç, "Uzlaşma sağlanıncaya kadar, bu grevi sürdüreceğiz. Her gün saat 12.30'da Balmumcu'ya ziyaret, her Cumartesi günü de Taksim'den Galatasaray'a yürüyüş düzenleyeceğiz" diye konuştu.

Grevdeki Turkuvaz çalışanlarına destek amacıyla düzenlenen meşaleli yürüyüşe, TGS Genel Başkanı Ercan İpekçi, CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal, TGC'nin önceki dönem başkanı Nail Güreli, sendika yönetici ve üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açıklamanın ardından grup olaysız dağıldı.


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