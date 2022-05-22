Gazetecileri tehdit eden AKP’li başkana 1380 lira ceza

Yerel bir televizyonda katıldığı programda hakkında haber yapan gazetecilere "Sokakta rahat gezemeyecekler" diyerek tehdit eden AKP'li Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş’a 69 gün hapis cezası verdi, ceza paraya çevrildi.

Sözcü’den İsmail Akduman’ın haberine göre, Gazetecilerin şikayeti üzerine olay hakkında inceleme yapan Cumhuriyet savcılığı, 14 ay sonra Başkan Bektaş hakkında gazetecileri tehdit ettiği için Zonguldak 3. Asliye Ceza Mahkemesine dava açtı. Yapılan yargılama sonunca mahkeme AKP’li Başkan Ali Bektaş’a tehdit suçundan 69 gün hapis cezası verdi. Ardından da bu cezayı günlüğü 20 liradan toplam bin 380 lira para cezasına çevirip 4 taksitte ödemesine karar verdi. Mahkeme, Bektaş’a adli sicil kaydında görülen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kapsamındaki ilamın yasal ve gereği için ilgili mahkemeye ihbarda bulunulacağını belirtti. Gazeteciler ise mahkemenin verdiği cezayı komik olarak değerlendirirdi.



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