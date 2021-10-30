Gazetecileri engelleyen polislerin soruşturması yeniden açıldı

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, TGS Ankara Şubesi’nin Başkent’te gazetecilerin görevlerini yapmalarını engelleyen polisler hakkında açtığı davada verilen takipsizlik kararını kaldırdı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Ankara Şubesi, Ankara’da son yıllarda alanda haber takibi yapan gazetecilerin görevini yapmasını engelleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bulunduğu suç duyurusunda yeni bir gelişme yaşandı.

TGS tarafından savcılığına sunulan 25 Mart 2021 tarihli dilekçede, 10 ayrı engelleme olayı yargıya taşınırken, polisler, görevi kötüye kullanma ve zor kullanma yetkisine ilişkin sınırı aşmakla suçlanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan şikâyete ilişkin 27 Nisan’da karar açıkladı. Savcılık, “TGS Ankara Şubesi, suçun mağduru değil; ancak mağdurlar şikayetçi olabilir” diyerek takipsizlik kararı verdi.

TGS’nin avukatları Meliha Selvi, Beste Dönmez Gedik ve Ülkü Şahin, karara itiraz etti. Kararın hukuka ve yasaya aykırı olduğu vurgulanan dilekçede, suç duyurunun zor kullanma yetkisinin aşılması ve görevi kötüye kullanma olduğu anımsatıldı.

İtirazı inceleyen Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, takipsizlik kararının kaldırılmasına 15 Ekim 2021 tarihinde karar verdi. Şikâyete konu olaydaki eylemlerin kolluk görevlilerinin idari görevleri sırasında meydana geldiği anlatılan kararda, Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin kararında belirtildiği üzere zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması suçunun soruşturma iznine tabi olamayacağına dikkat çekildi. Bununla birlikte Cumhuriyet Savcılığı tarafından verilen kararın başlığında “görevi kötüye kullanma” suçunun belirlendiği ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtilen hakimlik kararında, şöyle denildi:

“Bu haliyle isnada konu eylemlerin zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması suçunun mu yoksa görevi kötüye kullanma suçu mu kapsamında kaldığı değerlendirilerek, görevi kötüye kullanma suçu yönünden 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerinin tatbik edilmesi gerektiği anlaşılmakla itiraz kabul edilmiştir.”

"Gazetecilerin görevini engelleyen polisler hakkında dava açılabilir"

TGS avukatlarından Ülkü Şahin, kararın ardından savcılığın; polislerin şikâyete konu eylemlerinin “zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması” mı, yoksa “görevi kötüye kullanma” suçu mu olup olmadığına karar vereceğini kaydetti.

Şahin, “Eğer savcılık, polislerin eylemlerini zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması olarak görürse bu konuda soruşturma izni istemeden doğrudan dava açacak. Ancak savcılık, görevi kötüye kullanma suçu olduğunu değerlendirirse bu konuda Ankara Valiliği’nden soruşturma izni isteyecek. Valilik soruşturma izni verirse, gazetecilerin görevini engelleyen polisler hakkında dava açılabilir” dedi.

Savcılığın takipsizlik kararının basın mensuplarına yönelik şiddet eylemlerini cezasız bırakma politikasının bir örneği olduğunu belirten Şahin, savcılığın artık bu şikayeti hukukçu ciddiyetiyle incelemesini ve şüpheli kolluk personeli hakkında derhal iddianame düzenlemesini istedi.