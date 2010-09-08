Gazetecilere gri pasaport müjdesi

T24- Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, sporcular için gerçekleştirilen hizmet pasaportu (gri pasaport) uygulamasının gazeteciler için de başlatılacağını açıkladı.



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın talimatıyla çalışmalara başlandığını anlatan Atalay “Özellikle sık sık yurtdışına gitmesi gereken ve vize sorunu yaşayan gazetecilerimize süreli hizmet pasaportu vereceğiz. Hazırladığımız 700 kişilik listede televizyon ve gazetelerin genel yayın yönetmenleri, dış politika yazarları, diplomasi muhabirleri Ankara temsilcileri ile Cumhurbaşkanı ve Başbakanımızı izlemekle görevli muhabir, foto muhabiri ve

kameramanlar yer alıyor” dedi.





Görevleri nedeniyle sürekli yurtdışına çıkması gereken gazetecilerin vize sorununa köklü bir çözüm getireceklerini dile getiren Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, 700 gazetecinin 2010 yılında süreli hizmet pasaportuna kavuşacağını müjdeledi. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın 29 Ağustos’ta Bitlis Gazeteciler Cemiyeti’nin açılış töreninde gündeme getirdiği uygulamanın ayrıntılarını açıklayan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay önümüzdeki yıl pasaportların sahiplerine teslim edileceğini söyledi.





2003 yılında, Mehmet Ali Şahin’in Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olduğu dönemde

Gençlik ve Spor Genel Müdürü iken sporcuların yurtdışına çıkışlarını kolaylaştırmak amacıyla gri pasaport verilmesi uygulamasını hayata geçirdiklerini belirten Atalay, o günden bu yana spor adamları ve yöneticilerinin sorunsuz bir şekilde, vize kuyruklarında beklemeden yurtdışına çıktığını söyledi. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın talimatı üzerine bir çalışma başlattıklarını anlatan Atalay “Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kaan Köksal ve Yabancılar Daire Başkanlığı ile bir dizi görüşmeler yaptık. Bu görüşmeler sonucunda gazetecilere gri pasaport verilmesi hususunda mutabık kalındı. Gazete, dergi, televizyon ve haber ajanslarının genel yayın yönetmenleri, Ankara temsilcileri, dış haberler müdürleri, diplomasi muhabirleri, dış politika yazarları ile Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık muhabirleri, foto-muhabirleri ve kameramanların yer aldığı 700 kişilik bir liste hazırlandı” dedi.



Daha sonra gelecek talebe göre kapsamı genişletilebilecek olan bu listenin gerekli kurumlara iletildiğini dile getiren Atalay “Böylece gazetecilerin haber alma özgürlüğünü kolaylaştıracak, editoryal bağımsızlığına katkı sağlayacak yeni bir uyguluma daha hayata geçmiş olacak” diye konuştu.





Sporculardan sonra sıra gazetecilerde

Mehmet Atalay, 2003 yılında, Mehmet Ali Şahin’in Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olduğu dönemde Gençlik ve Spor Genel Müdürü olduktan sonra, sporcuların yurtdışına çıkışlarını kolaylaştırmak amacıyla gri pasaport verilmesi uygulamasını hayata geçirmişti. O günden beri sporcular ve spor adamları sorunsuz bir şekilde, vize kuyruklarında beklemeden yurtdışına çıkıyor. Bu uygulamadan UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik, Milli Teknik Direktör Fatih Terim, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı (TMOK) Togay Bayatlı, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş gibi ünlü isimler başta olmak üzere birçok teknik adam ve sporcu sorunsuz bir şekilde yurtdışına çıkabiliyor.