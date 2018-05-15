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Medya

Gazeteciler.com'dan: Cem Küçük merhametli, hukuka bağlı biri, kıskanıyorlar

"Cem Küçük'ü demokratik yazıları nedeniyle alkışlıyoruz"

15 Mayıs 2018 13:23

Medya ile ilgili haberleriyle öne çıkan gazeteciler.com, bir kesimin 'tetikçi' diye tanımladığı, iktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye yazarı Cem Küçük için ilginç ifadeler kullandı. İnternet sitesi Küçük'ü  "Alkış" bölümüne seçerken, "Ne kadar merhametli ne kadar hukuka bağlı, gazetecilerin özgürlüklerinin ne kadar savunucusu olduğunu bilmeyenler onu çirkef dilleri, kıskanç üsluplarıyla eleştiriyorlar" diye yazdı.

Küçük dün "Güneş balçıkla sıvanmaz, medyada hele hiç..." başlıklı bir yazı kaleme almıştı. Küçük yazısında şunları yazmıştı:

"Elimden geldiği kadar empati kuruyor ve anlamaya çalışıyorum ama bizim medya camiasının çoğundaki şuursuzluğu kavramam mümkün değil. Hepsi biliyor ki ben yazdıklarımı kafamdan uydurarak yazmıyorum. Belli bir istihbarat bilgisi ve bilinç çerçevesinde yazıyorum. Zaten o yüzden yazdıklarım hep gerçek oluyor ve hayata geçiyor. Bunu da tüm gazeteciler ve siyasetçiler biliyor.
Dikkat edin 22 Mart 2018’den beri son derece kibar şekilde olacakları ifade ediyor ve hatta benden nefret eden meslektaşlarıma bile nezaketle yol gösteriyorum" 

Gazeteciler.com "Alkış" bölümünde, Küçük için, "Türkiye gazetesi yazarlarından Cem Küçük’ün ne kadar merhametli ne kadar hukuka bağlı, gazetecilerin özgürlüklerinin ne kadar savunucusu olduğunu bilmeyenler onu çirkef dilleri, kıskanç üsluplarıyla eleştiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Site yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye gazetesi yazarlarından Cem Küçük’ün ne kadar merhametli ne kadar hukuka bağlı, gazetecilerin özgürlüklerinin ne kadar savunucusu olduğunu bilmeyenler onu çirkef dilleri, kıskanç üsluplarıyla eleştiriyorlar. Türk medyasında mükemmel İngilizcesiyle Amerika ve Avrupa basınını ondan daha iyi takip eden olmadığı ve dünya basınında olup bitenleri tek satır yanlış yazmadan analiz ettiği halde ona düşmanlık besleyenler ABD ve AB medyasında Türkiye aleyhinde yayınlar çıktığını uydurdukları için ondan hazzetmiyorlar.

Bugüne kadar gerek ABD ve AB basınında yer alan haberleriyle ve gerekse de bazı gazetecilerin 28 Şubattaki darbecilerden yana tavırları nedeniyle yargılanacaklarını yazmasıyla FETÖ’nün kucağından inmeyen solcu gazetecileri çileden çıkarmaktadır.

Cem Küçük’ü demokratik, bağımsız, emperyalistlere haddini bildiren gazetecilik anlayışını ve pek çok meslektaşını daha yolun başındayken suçtan ve vatana ihanetten korumak için yazdığı uyarıcı yazıları nedeniyle alkışlıyoruz."

Sıklıkla kendisini hedef gösteren Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz da bu yazıya tepki gösterdi. Saymaz Twitter'dan "Tetikçi müptezel Cem Küçük, kendi kendini övüp kendi kendini alkışlarken..." diye yazdı.

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